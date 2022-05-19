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    • Yaşam
    • 20.05.2022 04:26
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    • 20.05.2022 04:26
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    Adana'da gece yarısı korkutan kaza! Polis aracıyla otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı

    Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda gece yarısı korkutan bir kaza meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis ekibi bir olaya müdahale etmeye giderken o sırada oradan geçmekte olan bir araç ile karşılaştı. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

    DHA
    Polis aracıyla otomobil çarpıştı

    Adana'da polis aracıyla otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis ekibi, destek amaçlı bir olaya giderken Türker T. yönetimindeki 01 TT 554 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

    Kazanın ardından savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Araçta sıkışan polis memurunun durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan polis memuru M.K. ile otomobildeki Türker T., Gazi Y. ve Hüseyin S., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kazada ağır hasar alan polis aracı ve otomobil, yapılan incelemenin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Yaşam Adana'da gece yarısı korkutan kaza! Polis aracıyla otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı
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