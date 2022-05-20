İranlı ajan Masoud Molavi Vardanjani cinayetinde istenen cezalar belli oldu: Zindaşti'ye müebbet!

CİNAYETİN TASARLANDIĞI VURGULANDI

Sanık Abdulvahhab Koçak'ın HTS kayıtlarına göre olaydan iki gün önce Adıyaman'dan İstanbul'a geldiğinin belirlendiği kaydedilen mütalaada, sanığın bir gün öncesinde olay yerinde keşif yaptığına yer verildi. Mütalaada, sanık Koçak'ın, sanık Ali Esfanjani ile buluşması, olaydan kısa süre önce silahı temin etmiş olması, Vardanjani'yi sanık Esfanjani'yle yürüdüğü yöne doğru takip etmiş olması ve olaydan sonra saklanacağı yerin önceden planlanmış olmasının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Koçak'ın öncesinde cinayeti tasarladığının anlaşıldığı kaydedildi.

Tutuklu sanık Abdulvahhab Koçak'ın cinayetin ardından firari sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin Bakırköy'deki evine götürüldüğü aktarılan mütalaada, sanık Birol Özdemir'in nezaretinde, 12 gün boyunca burada saklandığı belirtildi.

TETİKÇİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Mütalaada, tetikçi olduğu öne sürülen Abdulvahhab Koçak'ın "tasarlayarak kasten öldürme" ve "olası kast ile yaralama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.