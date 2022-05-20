



"60 YAŞINDAYIM BU ÇİÇEĞİN AÇTIĞINI HİÇ GÖRMEDİM"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Vurur ise, "Çocukluktan beri burada yaşıyorum. 60 yaşındayım bu çiçeğin açtığını önceleri hiç görmedim. Ben çocukken de bu çiçek vardı, ufak dalları vardı böyle göbeği yoktu. İlk defa böyle gördüm şaşırdım, 60 yaşındayım buraya balığa geliyorum ilk defa böyle boy attığını gördüm. Biz köylü olarak ne çiçeği olduğunu bilmiyoruz ama burada yıllardır duruyordu, 25 günde 4,5 metre olmuş" diye konuştu.