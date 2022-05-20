Ankara'da devleti 5 milyon TL zarara uğratan 'Şeker dede' paketlendi!

Ankara'da hiçbir engeli bulunmayan yüzlerce kişiyi, 10 bin lira karşılığında sahte evraklarla özel ve kamu hastane çalışanları aracılığıyla çıkarılan "engelli sağlık raporu" ile emekli edip devleti en az 5 milyon lira lira zarara uğratan çeteye ilişkin SABAH çok çarpıcı detaylar elde etti.
Sahte rapor çetesinin, rapor isteyen kişilerden 10 bin lira karşılığında engelli sağlık raporu için uygulanan "Balthazard" adı verilen engel oranı hesaplama yönteminin sürecini başından sonuna kadar takip ettikleri ve işlemlerin başında kendilerinin durduğu ortaya çıktı.
Şebekenin, birden fazla hastalığı ve engeli varmış gibi tetkik ve tedaviye yönlendirdikleri belirlendi.