Ankara'da devleti 5 milyon TL zarara uğratan 'Şeker dede' paketlendi!

Ankara'da hiçbir engeli bulunmayan yüzlerce kişiyi, 10 bin lira karşılığında sahte evraklarla özel ve kamu hastane çalışanları aracılığıyla çıkarılan "engelli sağlık raporu" ile emekli edip devleti en az 5 milyon lira lira zarara uğratan çeteye ilişkin SABAH çok çarpıcı detaylar elde etti.