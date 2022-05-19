Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.05.2022 16:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2022 16:08
    ABONE OL

    Denizli'de kaldırımda yürüyen genç kızın başına beton parçası düştü

    Denizli'de kaldırımda yürüyen 18 yaşındaki genç kızın başına inşaattan beton parçası düştü. Olay sonrası yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. O anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Kaldırımda yürürken şoku yaşadı! Kafasına düştü

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kaldırımda yürürken, inşaat halindeki binadan başına beton parçası düşen Emine Demir (18) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir'in yaralanma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Olay, 10 Mayıs'ta Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'nde meydana geldi. Saat 08.30 sıralarında kaldırımda yürüyen Emine Demir, inşaat halindeki binanın önünden geçerken, başına katlardan birinden beton parçası düştü. Başına isabet eden beton parçasıyla yaralanan Demir'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

    Acil sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inşaat halindeki binanın sorumlusunun, gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olay sırasında inşaatın önünde hiçbir önlem alınmadığı, sonrasında ise binanın önüne güvenlik şeridi çekildiği ileri sürüldü.

    Bu arada olay anı da bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Demir'in kaldırımda yürürken, başını tutup eğilmesi, vatandaşların müdahale etmesi ve olay yerine gelen ambulansa bindirilmesi yer alıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte İsveç’ten istenen teröristler! O isimlere A Haber ulaştı
    Haberler Yaşam Denizli'de kaldırımda yürüyen genç kızın başına beton parçası düştü
        SON DAKİKA