Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.05.2022 13:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2022 13:07
    ABONE OL

    Bursa'da rezalet görüntü! Köpeğe alkollü işkence

    Bursa'da sahibi oldukları köpeğe zorla alkol içirerek o anları kaydeden 3 kişi görüntüleri sosyal medyaya attı. Köpeğe işkence görüntüleri sonrası harekete geçen emniyet şahısları gözaltına aldı.

    Bursa’da rezalet görüntü! Köpeğe alkollü işkence

    Bursa'da köpeğe alkol içiren 3 arkadaş o anları kaydedip sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden oldu. Harekete geçen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 3 arkadaş çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Edinilen bilgiye göre, olay Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. Evlerinin bahçesinde eğlenen 3 arkadaş; sahibi oldukları köpeğe zorla alkol içirmeye çalıştı. 3 arkadaş önce köpeğin ağzını zorla açtı sonra şişedeki alkolü döktü. Defalarca tekrarlayan işkence anlarını telefon ile kaydettiler.

    Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 3 arkadaşı Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tespit etti. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinde 'Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız' dedi. Gözaltı ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Yaşam Bursa'da rezalet görüntü! Köpeğe alkollü işkence
        SON DAKİKA