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    Yozgat'ta aracıyla Ertuğrul Dolgunyürek'e aracıyla çarpan güreşçi Rıza Kayaalp "Ben değil o bana çarptı" dedi

    Yozgat'ta Ertuğrul Dolgunyürek'e aracıyla çarpan güreşçi Rıza Kayaalp, hala olayın şokunu yaşadığını söyledi. Kayaalp, "Ben ona değil o arabama çarptı. bir anda yola fırladı" dedi...

    Ali Altundaş
    Ben değil o bana çarptı

    Sivas-Yozgat otoyolunun Çalatlı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki iki çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e önce milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek'e bu kez de arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki TIR çarptı. Dolgunyürek, olay yerinde hayatını kaybederken milli güreşçi ve TIR şoförü gözaltına alındı. Kayaalp ve TIR şoförü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



    KARANLIK BİR ORTAM
    Kayaalp, "Hala olayın şokundayım. Tüm trafik tedbir ve kurallarına uyarak seyir halinde iken merhumun kontrolsüz bir biçimde karanlık bir ortamda aniden ana yola fırlayarak karşı tarafa geçmek düşüncesiyle arabama çarpması, sonrasında ise arkadan gelen TIR'ın çarpması sebebiyle meydana gelmiştir. Zaten TIR'ın çarpmasından önce şahıs kolunu tutmaktaydı, şahsın bu şekilde olduğunu TIR'ın farları sayesinde gördüm ama maalesef arkadan gelen TIR göremedi" dedi.

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    Haberler Yaşam Yozgat'ta aracıyla Ertuğrul Dolgunyürek'e aracıyla çarpan güreşçi Rıza Kayaalp "Ben değil o bana çarptı" dedi
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