Yozgat'ta aracıyla Ertuğrul Dolgunyürek'e aracıyla çarpan güreşçi Rıza Kayaalp "Ben değil o bana çarptı" dedi





KARANLIK BİR ORTAM

Kayaalp, "Hala olayın şokundayım. Tüm trafik tedbir ve kurallarına uyarak seyir halinde iken merhumun kontrolsüz bir biçimde karanlık bir ortamda aniden ana yola fırlayarak karşı tarafa geçmek düşüncesiyle arabama çarpması, sonrasında ise arkadan gelen TIR'ın çarpması sebebiyle meydana gelmiştir. Zaten TIR'ın çarpmasından önce şahıs kolunu tutmaktaydı, şahsın bu şekilde olduğunu TIR'ın farları sayesinde gördüm ama maalesef arkadan gelen TIR göremedi" dedi.

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