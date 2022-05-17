Orhan Artığ cinayetinin ortaya çıkan detayı şoke etti! 100 lira için hayatını kaybetti

İstanbul'da 7 Mayıs gecesi çocukluk arkadaşı tarafından evinin önünde vurularak öldürülen Orhan Artiğ cinayetinin sır perdesi aralandı. İddiaya göre Artiğ'i, bir market çalışanına borçlu olduğu 100 lira ölüme götürdü. En büyük detay ise can yaktı. Orhan Artiğ'in iki çocuğundan biri olan 13 yaşındaki E.A, kısa bir süre önce trafik kazası geçirdi. Bir kulağı parçalandı, vücudunda ciddi hasarlar oluştu.



EVİNİ KURŞUNLADI

13 yaşındaki kızının tedavi masrafları için çalışan Orhan Artiğ, markete yaptığı 100 liralık borcun ödenmesini isteyince bunalıma girdi. Çocukluk arkadaşı Gencay A.'nın aracıyla gezen Artiğ, "100 liralık adam mıyım" diyerek alacaklısının evini kurşunladı. Sonra araç sahibi Gencay A. gözaltına alındı. Gencay A. polis merkezinden Orhan Artiğ'in ismini vererek çıkınca ikili arasında husumet başladı. 2 çocuk babası gece vakti evine girdiği sırada arkasından silahla vurularak hayatını kaybetti. Acılı annesi "Oğlumun katilleri önce ellerimden yemek yedi, sonra oğlumu öldürdü" dedi.

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