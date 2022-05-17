Salda Gölü'nde endişe veren alarm! Güzelliğiyle harkesi büyüleyen Salda Gölü'nde sular çekildi

Burdur Yeşilova'da bulunan Salda Gölü, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla çok beğenildi. Türkiye'nin Maldivleri olarak gösterildi. Her yıl milyonlarca turist, güzelliğiyle büyüleyen gölü ziyaret etti. Hatta Amerikan Uzay Ajansı NASA bile binlerce kilometre öteden Salda'ya geldi. Kızıl Gezegen Mars'taki yaşamın izini bulmak için gölü inceledi. Ancak yıllara direnen gölde istenmeyen görüntüler de meydana geldi. Salda'yı ziyaret eden bazı vatandaşlar, gölün beyaz kumunu 'şifalı' diye internette sattı hatta plajında nargile bile içti! UNESCO'nun Dünya Doğal Miras Listesi'ne almaya hazırlandığı gölün önceki gün çekilen görüntüsü pes dedirtti. Son yıllarda kuralık nedeniyle suyun büyük ölçüle çekildiği göl, adeta bataklık haline geldi. Çevreciler, kuyu sondajları, sulama göletleri ve barajlar nedeniyle eski halinden eser kalmayan gölün 'özel koruma alanı' ilan edilmesini istedi.