Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.05.2022 15:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2022 15:32
    ABONE OL

    Mersin'de kan donduran cinayet! Evlenme teklifini kabul etmeyen Sinem'i öldürüp intihar etti

    Mersin’in Tarsus ilçesinde Halil Korkmaz (25) bir süre birlikte olduğu Sinem Sökmen'i (35) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. Korkmaz'ın evlenme teklifini kabul etmeyince ayrıldıkarı Sökmen'i daha önce de 'Ya benimsin ya da toprağın' diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kan donduran cinayet! Kabul etmeyince öldürdü

    Olay, öğle saatlerinde Öğretmenler Mahallesi'nde bulunan Tarsus Hali'nde meydana geldi Halde nakliye işi yapan Halil Korkmaz, bir süre birlikte olduğu tarım işçisi Sinem Sökmen'in çalıştığı iş yerine geldi.

    Korkmaz, burada belinden çıkardığı tabancayla Sökmen'in kafasına ateş etti. Yere düşen Sökmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kaçan Halil Korkmaz, Hal Camisi yakınlarında aynı tabancayla bu kez kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Sökmen ve Korkmaz'ın cenazeleri otopsi için hastaneye götürüldü.

        FOTOĞRAFLARLA TEHDİT İDDİASI
        Korkmaz'ın bir süre birlikte olduğu Sinem Sökmen'e evlenme teklif ettiği ancak aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anlaşmazlık sonucu ayrıldıkları öğrenildi. Korkmaz'ın, Sökmen'i birlikte çektirdiği fotoğrafları ailesine göstermekle korkuttuğu ve 'Ya benimsin ya da toprağın' diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Marmara Denizi’nde hayat var
        Haberler Yaşam Mersin'de kan donduran cinayet! Evlenme teklifini kabul etmeyen Sinem'i öldürüp intihar etti
            SON DAKİKA