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    • Yaşam
    • 17.05.2022 16:49
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    • 17.05.2022 16:50
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    14 yaşındaki kız annesini vurdu! Tutuklandı...

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, 14 yaşındaki İ.C. adlı kız çocuğu tartıştığı annesi S.C.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    DHA
    14 yaşındaki kız annesini vurdu!

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 14 yaşındaki İ.C. adlı kız çocuğu tartıştığı annesi S.C.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

    Olay, dün ilçeye bağlı Saltukova belde merkezinde meydana geldi. İ.C. ile annesi S.C. evde tartıştı. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İ.C., dedesine ait ruhsatlı tabanca ile annesi S.C.'yi sırtından vurarak yaraladı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.C. tedavi altına alındı.

    TUTUKLANDI
    İ.C. ise jandarma karakoluna götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. S.C.'nin ise hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

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    Haberler Yaşam 14 yaşındaki kız annesini vurdu! Tutuklandı...
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