Almayan'ya uzanan tele dolandırıcılık! Kendisini müfettiş diye tanıttı yaşlı kadının 2.1 milyon Euro'sunu çaldı

Dolandırıcılar, bir 'alo' kadar yakındı! Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan sahtekarlar, yüzlerce kişiyi kandırdı. Tüm birikimlerini çaldı. Türkiye'de son dönemde sıkça yaşanan bu tuzak, yurt dışına da sıçradı! Almanya'da yaşayan Ümut A, 2020'de Rita S'yi (77) aradı. Kendini Müfettiş König diye tanıttı! 'Romanya'dan gelen hırsızlar, mülklerinizi ve paranızı üzerine geçirmeye çalışıyor. Servetinizi kurtarmak için bilgisayarınızla erişim kurmamız lazım" yalanını attı! Duruma inanan Rita, sahtekarlara 2.1 milyon euro'sunu kaptırdı! Bir yakını sayesinde dolandırıldığını anladı! Soluğu karakolda aldı. "Söylenenlere körü körüne inandım" diyen talihsiz kadının ifadesinin ardından Ümit A tutuklandı. Ancak duruşma sırasında suçu inkar etti ve serbest kaldı!
KIYANPEDER
İstanbul Tuzla'da yaşayan Uğur Kahraman, 26 Nisan'da sırra kadem bastı! En son eski kayınpederi Hüseyin Sezer'le görüştüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Sezer, sorguda cinayeti anlattı: Beni torunlarımı göstermemekle tehdit etti. Başına bir el ateş ettim. Sonra cesedi bir varile attım. Oturduğum binanın bahçesine koydum. 5 gün sonra varili hurdacılara binanın kullanılmayan asansör boşluğuna taşıttım.
Yunus Emre KAVAK
YABANCI DAMAT
Almanya'da dünyaya gelen Ebru Tunçel (28), İngiltere ve Roma'da hukuk eğitimi aldı. Doktoraya başladı. 6 yıl önce konserine gittiği Brezilyalı müzisyen Lucas Gaspar ile tanıştı. İlk görüşte aşık olan çift, evlilik kararı aldı. İkili dün Bilecik'in Çayköy köyünde düğün yaptı. Gaspar tahta kaşıkla oynadı! Kına bile yaktı!