Almayan'ya uzanan tele dolandırıcılık! Kendisini müfettiş diye tanıttı yaşlı kadının 2.1 milyon Euro'sunu çaldı





224 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 224 bin 660 lira devretti. 9 bilenler 3 bin 115'er, 8 bilenler 320'şer, 7 bilenler 54'er, 6 bilenler 9'ar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



BİN 254 YENİ VAKA

Türkiye'de dün 128 bin 957 Covid-19 testi yapıldı. Bin 254 kişinin testi pozitif çıktı. 4 kişi yaşamını yitirdi. Bin 358 kişi ise iyileşti.



SATILIK MCDONALD'S

Fast food zinciri McDonald's, 32 yıldır faaliyet gösterdiği Rusya'dan çıkma kararı aldı. Dükkanları satacağını açıkladı.



KİMLİK BORCU

Kocaeli'de Uğur Dektaş, kimliğini kaybetti. 7.5 milyon lira borçlandırıldığını görünce feryat etti: Devlet beni kurtarsın!



SICAKLIK DÜŞÜYOR

Türkiye genelinde sıcaklıklar düşüyor. Başta Marmara olmak üzere yağış geliyor.



TİTANİK FACİASI

İzmit'te Mine Dinar ile Furkan Çiftçi, sahile gitti. Titanik pozu için iskelenin arkasına geçti. Ancak bu sırada ikisi de denize düşüp sürüklendi. Genç kız kurtarılırken erkek arkadaşı can verdi.



TRİLYONLUK VURGUNU BİLDİLER

The Economist, Eylül 2021'de kriptoları inceledi. Geleceği adeta haber verdi. İlk batan Terra Luna'nın sonunu bildi. Batış günü olan 11 Mayıs'ı da es geçmedi.

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