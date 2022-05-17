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    Almayan'ya uzanan tele dolandırıcılık! Kendisini müfettiş diye tanıttı yaşlı kadının 2.1 milyon Euro'sunu çaldı

    Tele dolandırıcılık, Almanya’ya uzandı! Ümit A, Rita S’yi aradı. Kendisini ‘Müfettiş König’ diye tanıttı! Yaşlı kadının tam 2.1 milyon Euro’sunu çaldı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Ümitsiz vaka

    Dolandırıcılar, bir 'alo' kadar yakındı! Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan sahtekarlar, yüzlerce kişiyi kandırdı. Tüm birikimlerini çaldı. Türkiye'de son dönemde sıkça yaşanan bu tuzak, yurt dışına da sıçradı! Almanya'da yaşayan Ümut A, 2020'de Rita S'yi (77) aradı. Kendini Müfettiş König diye tanıttı! 'Romanya'dan gelen hırsızlar, mülklerinizi ve paranızı üzerine geçirmeye çalışıyor. Servetinizi kurtarmak için bilgisayarınızla erişim kurmamız lazım" yalanını attı! Duruma inanan Rita, sahtekarlara 2.1 milyon euro'sunu kaptırdı! Bir yakını sayesinde dolandırıldığını anladı! Soluğu karakolda aldı. "Söylenenlere körü körüne inandım" diyen talihsiz kadının ifadesinin ardından Ümit A tutuklandı. Ancak duruşma sırasında suçu inkar etti ve serbest kaldı!



    KIYANPEDER
    İstanbul Tuzla'da yaşayan Uğur Kahraman, 26 Nisan'da sırra kadem bastı! En son eski kayınpederi Hüseyin Sezer'le görüştüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Sezer, sorguda cinayeti anlattı: Beni torunlarımı göstermemekle tehdit etti. Başına bir el ateş ettim. Sonra cesedi bir varile attım. Oturduğum binanın bahçesine koydum. 5 gün sonra varili hurdacılara binanın kullanılmayan asansör boşluğuna taşıttım.
    Yunus Emre KAVAK



    YABANCI DAMAT
    Almanya'da dünyaya gelen Ebru Tunçel (28), İngiltere ve Roma'da hukuk eğitimi aldı. Doktoraya başladı. 6 yıl önce konserine gittiği Brezilyalı müzisyen Lucas Gaspar ile tanıştı. İlk görüşte aşık olan çift, evlilik kararı aldı. İkili dün Bilecik'in Çayköy köyünde düğün yaptı. Gaspar tahta kaşıkla oynadı! Kına bile yaktı!



        DALİVERE!
        Elazığlı esnaf İbrahim Solmaz, kısa süre önce antikacı arkadaşından tablo aldı! Tablonun 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Salvador Dali'ye ait olduğunu anladı! Ressamın gizemli eserlerinden bir tanesi olduğunu söylediği tabloyu 5 milyon euro'ya satışa çıkardı. "Ultra viyola ışıklarla incelediğimde Dali'nin imzasını gördüm. Bence tablo gerçek. Alıcılarını bekliyorum" ifadesini kullandı.



        SİYAHİ KATLİAM
        ABD Buffalo'da 18 yaşındaki beyaz ırkçı terörist üniversite öğrencisi Payton Gendron, bir alışveriş merkezini hedef seçti. İçerideki beyaz ırktan olan müşterilerin ayrılmasını bekledi. İçeri girdi, siyahileri hedef seçti. 13 kişiyi katletti. Yazdığı 180 sayfalık manifestoda, hedefindeki isimler dikkat çekti: Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, milyarder George Soros...



        BOZUK PARAYI HARCADI!
        İstanbul Beyoğlu'nda Meshud A., bozuk paraları kilosu 70 liradan sattığında, daha çok kazanınca bu işi yapmaya başladı. Kısa sürede 70 kilo bozuk para topladı. Hurdacı Ramazan Y.'ye sattı. Polis, işyerine baskın yaptı. Satıcıyı ve alıcıyı yakaladı. Her ikisine de "Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.



            PINAR İÇİN ADALET
            Muğla'da 2020'de yaşanan vahşet tüyler ürpertti. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i katletti! Genç kızı boğup öldürdüğünü, cesedini varile koyduktan sonra yaktığını itiraf etti! Türkiye'nin konuştuğu davada, tam 12 duruşma gerçekleşti! Hala karar verilmedi. Dünkü duruşmada savcı Cemal Metin Avcı ona yardım eden kardeşi Mertcan için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Ancak mahkeme, 20 Haziran'a ertelendi.



            SUİKAST GİBİ!
            Helikopter kazasından hayatını kaybeden BBP lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız, gizemli bir şekilde can verdi. Ankara'nın Keçiören'de ikamet eden Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Erol Yıldız'ın (49) 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmadı. Yıldız, otomobilini iterek çalıştırmak istediği sırada geri gelen aracın altında kaldı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Erol Yıldız, hayatını kaybetti. Yıldız'ın 23 Mayıs'ta Muhsin Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinleneceği belirtildi.



            YENİ SEVGİLİ ESKİYİ İNFAZ ETTİ
            İzmir'de Çeşme'de görev yapan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Alper Akkaş, İstanbul'da yaşayan eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı Muzaffer T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Taksiyle 100 kilometre kaçabilen Muzaffer T. polisler tarafından Bayraklı yönüne giderken durdurularak gözaltına alındı. (Ceyhan TORLAK)



                65 MİLYON LİRA DEVRETTİ
                6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 65 milyon 250 bin 326 lira devretti. 5 bilen 2 kişi 209 bin 505'er lira, 4 bilenler 2 bin 380'er lira, 3 bilenler 154'er lira, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.



                224 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 224 bin 660 lira devretti. 9 bilenler 3 bin 115'er, 8 bilenler 320'şer, 7 bilenler 54'er, 6 bilenler 9'ar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

                BİN 254 YENİ VAKA
                Türkiye'de dün 128 bin 957 Covid-19 testi yapıldı. Bin 254 kişinin testi pozitif çıktı. 4 kişi yaşamını yitirdi. Bin 358 kişi ise iyileşti.

                SATILIK MCDONALD'S
                Fast food zinciri McDonald's, 32 yıldır faaliyet gösterdiği Rusya'dan çıkma kararı aldı. Dükkanları satacağını açıkladı.

                KİMLİK BORCU
                Kocaeli'de Uğur Dektaş, kimliğini kaybetti. 7.5 milyon lira borçlandırıldığını görünce feryat etti: Devlet beni kurtarsın!

                SICAKLIK DÜŞÜYOR
                Türkiye genelinde sıcaklıklar düşüyor. Başta Marmara olmak üzere yağış geliyor.

                TİTANİK FACİASI
                İzmit'te Mine Dinar ile Furkan Çiftçi, sahile gitti. Titanik pozu için iskelenin arkasına geçti. Ancak bu sırada ikisi de denize düşüp sürüklendi. Genç kız kurtarılırken erkek arkadaşı can verdi.

                TRİLYONLUK VURGUNU BİLDİLER
                The Economist, Eylül 2021'de kriptoları inceledi. Geleceği adeta haber verdi. İlk batan Terra Luna'nın sonunu bildi. Batış günü olan 11 Mayıs'ı da es geçmedi.

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                Marmara Denizi’nde hayat var
                Haberler Yaşam Almayan'ya uzanan tele dolandırıcılık! Kendisini müfettiş diye tanıttı yaşlı kadının 2.1 milyon Euro'sunu çaldı
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