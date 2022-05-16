İzmit'te acı olay! Titanik pozu’ vermek isterken canından oldu

Mine Dinar'ın, alkol aldıktan sonra erkek arkadaşı Furkan Çiftçi ile, 'Titanik pozu' vermek için iskelede bulunan zincirlerin arkasına geçtiklerini ve dengelerini kaybederek denize düştüklerini söylediği öğrenildi. Furkan Çiftçi'nin cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Düzce'ye gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor