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    • Yaşam
    • 16.05.2022 12:50
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    • 16.05.2022 12:52
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    Bağcılar'da sahtecilere operasyon: Parfüm ve güneş kremi depoları basıldı

    Bağcılar'da sahtecilere operasyon düzenlendi. Sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı alan polis, bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında çok sayıda parfüm şişesi ile sahte güneş kremleri ele geçirildi.

    Sahtecilere operasyon

    Bağcılar'da sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı alan polis, bir iş yerine baskın düzenledi.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı aldı.

    BİNLERCE ŞİŞE SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ
    Polis ekipleri perşembe saat 16.00 sıralarında iş yerine baskın düzenledi. İş yeri sahibi Ş.D. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 bin 114 dolu, 5 bin 312 boş parfüm şişesi, 1548 güneş kremi, 185 litre esans, 170 parfüm kutusu, kompresör, ambalaj, yüzük makinesi ve yağ dolum makinesi ele geçirildi.

    Sahte parfüm imalatı yaptığı iddiasıyla emniyette ifadesi alınan Ş.D., serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam Bağcılar'da sahtecilere operasyon: Parfüm ve güneş kremi depoları basıldı
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