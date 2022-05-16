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    • Yaşam
    • 17.05.2022 04:15
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    • 17.05.2022 04:15
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    İstanbul'da bazı yollar 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak

    İstanbul Valiliği'nin açıklamada bulunarak "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında saat 11.00 itibariyle bazı yollar İstanbul'da trafiğe kapatılacak. İşte o yollar ve alternatif güzergahlar...

    DHA
    Yolla çıkacaklar dikkat! Valilik uyardı

    İstanbul'da bugün, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.



    İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak, "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağını duyurdu.



    İŞTE O YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
    Valilikten yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle: Öğrenci grubunun geçişi sırasında kapatılacak yollar; Rıhtım Caddesi, (Atatürk Anıtı ile İskele Polis Merkezi girişi arasında kalan kısım) Rıhtım Sokak - Albay Faik Sözdener Caddesi, (Rıhtım Sokak kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu- General Asım Gündüz Caddesi, (Sakız Gülü Sokak kesişimi ile Kuşdili Caddesi kesişimi arasında kalan kısım)

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    Haberler Yaşam İstanbul'da bazı yollar 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak
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