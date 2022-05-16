Adana'da akılalmaz olay! Terasta hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiye meydan dayağı attılar

Hırsızlık şüphesi ile yaklaşan apartman sakinleri ile şüpheli arasında arbede çıktı. Arbede sırasında isminin Y.A. olduğu öğrenilen kişi, apartman sakinlerince darbedildi. Bu sırada bazı apartman sakinleri ise, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'hırsız yakaladıklarını' bildirdi.