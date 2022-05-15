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    Sokak köpeği vahşeti bitmiyor! Adana’da Patili Dostlar Güzellik Yarışması'nda 3 yaşındaki minik saldırının kurbanı oldu

    Sokak köpeklerinin yol açtığı vahşet, Türkiye’nin gündemini salladı. Adana’da Patili Dostlar Güzellik Yarışması yapıldı. 3 yaşındaki A.E, kangalın saldırısına uğradı. Göz kapağı parçalandı! Ailesinin sözleri yürek yaktı: Bir daha bu olay yaşanmasın. Aileler üzülmesin.

    Bitsin bu vahşet

    Gaziantep'te A.A, Antalya'da M.D, Manisa'da M.P... İsimler farklı olsa da üç küçük çocuğun yaşadığı olay benzerdi! Sokak köpeklerinin yol açtığı vahşet, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Korku dolu haber bu kez Adana'dan geldi. Ceyhan Belediyesi, Patili Dostlar Güzellik Yarışması düzenledi.



    PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
    Yüzlerce köpek, yarışma için şehir merkezine getirildi ve ağaca zincirlendi! Bu sırada köpeklerden biri, 3 yaşındaki A.E'yi hedef seçti. Köpek tarafından yüzünden ısırılan A.E'nin göz kapağının yırtıldığı belirlendi. Baba Fatih E., "Bu konunun peşini bırakmayacağız, derdimiz herhangi bir şey değil. Bir daha bu olay yaşanmasın, kimsenin canı yanmasın, aileler üzülmesin. Yetkililerden kimse bizimle iletişime geçmedi, en büyük üzüntümüz bu" diyerek isyan etti... A.E, küçük yaşta dehşeti yaşadı. Kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Yüzünden ısırıldı, göz kapağı yırtıldı. Tedavi altına alındı.



    YİNE CAN ALDI
    Vahşetin adresi yine Adana Ceyhan'dı. 6 Mayıs günü dükkanının önünde oturan fotoğrafçı Oktay Tokmak, köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Kaçarken dengesini kaybedip düştü, başını kaldırıma çarptı. Beyin kanaması geçiren talihsiz adam, 8 günlük yaşam savaşını rağmen hayata tutunamadı.



        Gaziantep'te A.A, 2 Pitbull'un saldırısına uğradı. Güçlükle kurtarıldı.



        Manisa'da 8 yaşındaki M.D, geçen yıl sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzüne 80 dikiş atıldı.

        Antalya'da M.P köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı. Kurtarılamadı.

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