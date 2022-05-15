Sokak köpeği vahşeti bitmiyor! Adana’da Patili Dostlar Güzellik Yarışması'nda 3 yaşındaki minik saldırının kurbanı oldu

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
Yüzlerce köpek, yarışma için şehir merkezine getirildi ve ağaca zincirlendi! Bu sırada köpeklerden biri, 3 yaşındaki A.E'yi hedef seçti. Köpek tarafından yüzünden ısırılan A.E'nin göz kapağının yırtıldığı belirlendi. Baba Fatih E., "Bu konunun peşini bırakmayacağız, derdimiz herhangi bir şey değil. Bir daha bu olay yaşanmasın, kimsenin canı yanmasın, aileler üzülmesin. Yetkililerden kimse bizimle iletişime geçmedi, en büyük üzüntümüz bu" diyerek isyan etti... A.E, küçük yaşta dehşeti yaşadı. Kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Yüzünden ısırıldı, göz kapağı yırtıldı. Tedavi altına alındı.
YİNE CAN ALDI
Vahşetin adresi yine Adana Ceyhan'dı. 6 Mayıs günü dükkanının önünde oturan fotoğrafçı Oktay Tokmak, köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Kaçarken dengesini kaybedip düştü, başını kaldırıma çarptı. Beyin kanaması geçiren talihsiz adam, 8 günlük yaşam savaşını rağmen hayata tutunamadı.