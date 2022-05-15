Sokak köpeği vahşeti bitmiyor! Adana’da Patili Dostlar Güzellik Yarışması'nda 3 yaşındaki minik saldırının kurbanı oldu





PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Yüzlerce köpek, yarışma için şehir merkezine getirildi ve ağaca zincirlendi! Bu sırada köpeklerden biri, 3 yaşındaki A.E'yi hedef seçti. Köpek tarafından yüzünden ısırılan A.E'nin göz kapağının yırtıldığı belirlendi. Baba Fatih E., "Bu konunun peşini bırakmayacağız, derdimiz herhangi bir şey değil. Bir daha bu olay yaşanmasın, kimsenin canı yanmasın, aileler üzülmesin. Yetkililerden kimse bizimle iletişime geçmedi, en büyük üzüntümüz bu" diyerek isyan etti... A.E, küçük yaşta dehşeti yaşadı. Kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Yüzünden ısırıldı, göz kapağı yırtıldı. Tedavi altına alındı.