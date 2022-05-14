Müge Anlı'da aranan Uğur Kahraman'ın katili kayınpederi çıktı! "Cesedi bir varilin içine koyarak kapağı kapattım"

Tuzla'da 27 Nisan 2022 tarihinde polise başvuran Erdoğan Kahraman, oğlunun 26 Nisan tarihinde evinden ayrıldığını bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek ihbarda bulundu. Erdoğan Kahraman oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.
KAYIP ŞAHISLAR BÜRO AMİRLİĞİ SORUŞTURMA AÇTI
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı. Yapılan inceleme sonucu 26 Nisan 2022 tarihinde evinden çıkan Uğur Kahraman'ın kayınpederinin otomobiline bindiği tespit edildi.
Güvenlik kamera görüntülerinde Uğur Kahraman'ın eski kayınpederi ile otomobille uzaklaştığı görüldü. Kayıp olan ve ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda aranan Uğur Kahraman'ın yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eşi Ezgi A.(21)'ın yeniden evlendiği eşinin Adıyaman'daki evinde kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. Ezgi A.'nın iki çocuğunun Erdoğan Kahraman'ın evinde kaldığı belirlendi.
ESKİ KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI
Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler yapılan çalışmanın ardından eski kayınpeder Hüseyin S.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Hüseyin S. başlarda her şeyi inkar etse de daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti. Poliste ifade veren şüpheli Hüseyin S. kızıyla ayrıldıktan sonra damadı ile torunlarını görebilmek için ilişkisini devam ettirdiği öğrenildi. Damadının sık sık torunlarını göstermemekle tehdit ettiğini söyleyen Hüseyin S., "Beni torunlarımı göstermemekle tehdit edip, getir götür işlerini yapıyordu. Kızımdan geri kalan torunlarımı görmek için onun her türlü eziyetine katlandım." dediği belirtildi.