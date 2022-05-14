Meteoroloji bölge bölge saydı... Plan yapacaklar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bu bölgedeki yağışların aralıklarla 16 Mayıs Pazartesi öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

SU BASKININA DİKKAT

Sel, su baskını, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İşte Meteorolojinin raporuna göre 5 günlük hava durumu...

15 mayıs