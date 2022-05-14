Meteoroloji bölge bölge saydı... Plan yapacaklar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış uyarısı yaptı.
METEOROLOJİ BÖLGE BÖLGE UYARDI
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.