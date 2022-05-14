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    • Yaşam
    • 14.05.2022 13:59
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    • 14.05.2022 14:06
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    Meteoroloji bölge bölge saydı... Plan yapacaklar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

    Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği bildirildi. İşte Meteorolojinin raporuna göre 5 günlük hava durumu...

    AJANSLAR
    Plan yapacaklar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış uyarısı yaptı.

    METEOROLOJİ BÖLGE BÖLGE UYARDI
    Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
    Ayrıca yarın İç Anadolu'nun doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Nevşehir, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Karaman çevreleri ile Konya'nın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    Yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bu bölgedeki yağışların aralıklarla 16 Mayıs Pazartesi öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

        SU BASKININA DİKKAT
        Sel, su baskını, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
        İşte Meteorolojinin raporuna göre 5 günlük hava durumu...

        15 mayıs

        16 mayıs

        17 mayıs

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            Haberler Yaşam Meteoroloji bölge bölge saydı... Plan yapacaklar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor
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