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    • Yaşam
    • 15.05.2022 06:10
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    • 15.05.2022 06:10
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    Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ertuğrul Dolgunyürek isimli kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Milli güreşçi Kayaalp kazaya karıştı: 1 ölü

    Yozgat'ta milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü.

    İddiaya göre, Sivas-Yozgat kara yolu Çalatlı köyünde yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e, Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, ardından da N.Ş'nin kullandığı 29 AAG 870 plakalı tır çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibi Dolgunyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

    Ertuğrul Dolgunyürek'in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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