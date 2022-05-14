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    • Yaşam
    • 14.05.2022 22:29
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    • 14.05.2022 22:39
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    İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Bugün 1352, 1-14 Mayıs tarihlerinde 10 bin 568'i yakalandı

    Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu kişilere yönelik denetimler sürüyor... Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleleri İstanbul'da 550'si Afganistan, 357'si Suriye, 173'ü Pakistan ve 272'si diğer ülkelerden olmak üzere 1352 düzensiz göçmen yakaladı.

    İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu! 1352 kişi...

    İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 1352 düzensiz göçmen yakalandı.

    Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün kent genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı.



    Ekiplerce, 550'si Afganistan, 357'si Suriye, 173'ü Pakistan ve 272'si diğer ülkelerden olmak üzere 1352 düzensiz göçmen yakalandı.



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