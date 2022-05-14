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    • Yaşam
    • 14.05.2022 23:12
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    • 14.05.2022 23:12
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    Bu acıya yürek dayanmaz! Dereye düşüp ölen adamın cansız bedenini oğlu buldu

    Bilecik’te akşam saatlerinde meydana gelen bir olay görenlerin yüreğini yaktı. 73 yaşındaki Salim Yeşil motosikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybederek dereye düştü. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapıldı. Yaşlı adamın cansız bedenini oğlu buldu.

    AA
    Bu acıya yürek dayanmaz!

    Bilecik'te motosikletiyle dereye düşen şahsın cansız bedenini, 25 metre uzaklıkta oğlu tarafından bulundu.

    Kaza, akşam saatlerinde Merkez Başköy Köyü Galanlar mevkiinde meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, Karasu Deresi üzerinden geçen 73 yaşındaki Salim Yeşil, kullandığı 11 AV 655 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

    Çalışmalara katılan Salim Yeşil'in oğlu, babasının cansız bedenini kaza yerinden 25 metre uzakta buldu. Yaşlı adamın boğularak öldüğü tespit edilirken, kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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