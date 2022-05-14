Arnavutköy'de sokak köpekleri koyunlara saldırdı: 3'ü öldü 7'si yaralandı

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Çaylak, emekli olduktan sonra satın aldığı koyunlara bakmaya başladı.
Çaylak'ın evinin önünde otlayan koyunlarına 3 sokak köpeği saldırdı. Sokak köpekleri, 3 koyunu boğarak öldürürken, 7 koyunu ise çeşitli yerlerinden yaraladı.
Durumu fark eden Halil Çaylak, köpekleri kovalayıp diğer koyunlarını kurtardı. Kuzularının annesiz kaldığı için üzüldüğünü ifade ederek, gözyaşı döken Çaylak, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi.