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    • Yaşam
    • 14.05.2022 10:54
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    • 14.05.2022 10:54
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    Arnavutköy'de sokak köpekleri koyunlara saldırdı: 3'ü öldü 7'si yaralandı

    Son dakika haberi! Arnavutköy'de, evin bahçesinde otlayan koyunlara 3 sokak köpeği saldırdı. Koyunlardan 3'ü ölürken 7'si yaralandı. Kuzuları annesiz kaldığı için üzüldüğünü ifade ederek gözyaşı döken Halil Çaylak, yetkililerin gerekli önlemler alması talebinde bulundu.

    takvim.com.tr
    Sokak köpekleri 3 koyunu öldürdü!

    Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Çaylak, emekli olduktan sonra satın aldığı koyunlara bakmaya başladı.

    Çaylak'ın evinin önünde otlayan koyunlarına 3 sokak köpeği saldırdı. Sokak köpekleri, 3 koyunu boğarak öldürürken, 7 koyunu ise çeşitli yerlerinden yaraladı.

    Durumu fark eden Halil Çaylak, köpekleri kovalayıp diğer koyunlarını kurtardı. Kuzularının annesiz kaldığı için üzüldüğünü ifade ederek, gözyaşı döken Çaylak, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi.

        "ANNESİZ KALAN KUZULARIMIN HESABINI KİM VERECEK"


        Mahalledeki sokak köpeklerinin son zamanlarda çok fazla saldırganlaştığını söyleyen Halil Çaylak, "İnsanlara da saldırıyorlar. Koyunlarıma saldırıp öldürdüler. Elime silah alıp vursam ben suçlu olacağım. Ancak bunlar da can. Bu koyunlarımın hesabını, annesiz kalan kuzularımın hesabını kim verecek. Bir sokak köpeği kadar değerimiz yok" dedi.

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