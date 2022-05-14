Eda Nur Kaplan'ın ölümünden sorumlu tutulan Mehmet Ardıçoğlu, Yusuf Güzelyurt beraat etti

Türkiye'de kadın cinayetlerinin sonu gelmedi. Caydırıcı olmayan cezalar, vahşeti körükledi. Yürekleri yakan olay, geçtiğimiz yıl 7 Ağustos'ta Ankara'da meydana geldi. 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, kendisine bir otel odasında tecavüz eden Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nu polise şikayet etti. Ancak iki şüpheli serbest kalınca bunalıma girdi. Çankaya'da 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak hayatına son verdi.

HAKİMDEN SKANDAL KARAR

İntihardan önce annesine gönderdiği "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajı, yüreklere işledi. Ölümünün ardından Güzelyurt ve Ardıçoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki sanık hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' sucundan 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Dün yapılan duruşma söz alan Ardıçoğlu, "Bütün iddialar yalan. Mahkemenin adaletine güveniyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme, iki sanık hakkında iddiaların yetersiz olduğuna karar verdi. İkisinin de beraatine hükmetti. 83 milyonun vicdanını titreten bu karar, büyük tepki çekti.

TEPKİ BÜYÜYOR

YİNE bir kadının katiline beraat verilmiş.

18 YAŞINDA bir kızı hayattan koparan iki cani, hayatlarına güle oynaya devam edebilecek.

ÇOK isterdim bu davada tüm katillere ders olacak bir kararın çıkmasını.

BU ülkede kadınları kim koruyacak?

BİR delil arıyorlarsa, Eda'nın annesine attığı son mesaja baksınlar...