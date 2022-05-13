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    • Yaşam
    • 13.05.2022 14:31
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    • 13.05.2022 14:37
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    Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasında karar! İntihar etmeden önce Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu

    Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu. İntihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu üzerine atılı suçtan beraat etti.

    Eda Nur Kaplan’a cinsel saldırı davasında karar açıklandı

    Ankara 12. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan'ın ailesi katıldı.

    Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

    Sanık Ardıçoğlu, Eda Nur Kaplan'a zorla bir şey yapmadığını öne sürerek, "Televizyonlarda ben hakkımda söylenenler yalandır. Televizyon kanallarından aradılar yayına çıkmam için kesinlikle gitmedim. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra kaçmadım saklanmadım. Ben adaletten başka bir şeye güvenmiyorum." dedi.

    Dava dosyasına gelen tüm raporların lehine olduğunu savunan Ardıçoğlu, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

    Sanık Güzelyurt da dava dosyasındaki delillerin suçsuz olduğunu ortaya koyduğunu savunarak, beraatini istedi.

    Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ardıçoğlu'un üzerine atılı "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiğine dair somut delil bulunamadığından oy çokluğuyla beraatına karar verdi.

    Mahkeme hükümle birlikte sanığın tahliyesine hükmetti.

    Mahkeme tutuksuz sanık Güzelyurt'un da Kaplan'a karşı nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna dair somut delil bulunamadığından oy birliğiyle beraatine karar verdi.

    OLAYIN GEÇMİŞİ
    Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

        Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

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