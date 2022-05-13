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    Tekirdağ'da hırsızlar yerli arı üretim alanına girerek özel ırkı çalıp 4 milyon arıyı telef etti

    Genetik tarama ile arıların en üstün ırkını oluşturup tamamen yerli bal üretimine destek sağlamak Tekirdağ'da kurulan arı alanına hırsızlar girdi. Özel ırkı çalıp 4 milyon arıyı da telef etti.

    Memleket düşmanl’arı’

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle 2016'da bir proje hazırlandı. Proje kapsamında Tekirdağ'da, ziraatten uzak Uçmakdere mevkisinde 200 kovanda arı yetiştirilmeye başlandı. Amaç, genetik tarama ile arıların en üstün ırkını oluşturup tamamen yerli bal üretimine destek sağlamaktı. Ancak hırsızlar güpegündüz 200 kovanın bulunduğu alana dadandı. Özel geliştirilen arıları çaltı. 4 milyon arının ise telef olduğu açıklandı.



    İTHALATIN ÖNÜNÜ KESECEKTİ
    Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz ise şu açıklamayı yaptı: Tamamen genetik ve bilgi içerikli proje hırsızlığı şeklinde meydana gelmiş bir olaydır. Proje, milli üretime, yerli üretime ağırlık verip yurt dışından yapılan ithalatın önünü kesmeyi amaçlamaktaydı. Hırsızlara inat bütün hırsımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz.

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