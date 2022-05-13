Tekirdağ'da hırsızlar yerli arı üretim alanına girerek özel ırkı çalıp 4 milyon arıyı telef etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle 2016'da bir proje hazırlandı. Proje kapsamında Tekirdağ'da, ziraatten uzak Uçmakdere mevkisinde 200 kovanda arı yetiştirilmeye başlandı. Amaç, genetik tarama ile arıların en üstün ırkını oluşturup tamamen yerli bal üretimine destek sağlamaktı. Ancak hırsızlar güpegündüz 200 kovanın bulunduğu alana dadandı. Özel geliştirilen arıları çaltı. 4 milyon arının ise telef olduğu açıklandı.