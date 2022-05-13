Antalya'da tapu kavgasında ortalık savaş alanına döndü! 10 yaralı, 8 gözaltı

Taş ve sopaların konuştuğu kavgada 10'a yakın kişi vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokağı araç trafiğine kapatan polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekti.