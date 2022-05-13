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    • Yaşam
    • 13.05.2022 14:33
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    • 13.05.2022 14:47
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    Antalya'da tapu kavgasında ortalık savaş alanına döndü! 10 yaralı, 8 gözaltı

    Antalya'da aralarında tapu nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup arasında sokak ortasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 10 kişi yaralanırken, 8 kişi ise gözaltına alındı.

    Tapu kavgasında ortalık savaş alanına döndü

    Antalya'da tapu anlaşmazlığı nedeniyle iki grubun sokak ortasındaki taşlı ve sopalı kavgasında 10 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



    Kavga, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Çatalköprü Caddesi üzerinde yaşandı.

    İddiaya göre, bir binanın tapusu yüzünden anlaşmazlığa düşen iki grup arasında önce tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında birbirine girdi.

    Taş ve sopaların konuştuğu kavgada 10'a yakın kişi vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokağı araç trafiğine kapatan polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekti.

        Takviye ekiplerin gelmesiyle kavga son bulurken, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

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