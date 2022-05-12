Türkiye'nin kanını donduran Hasret Dalkoparan cinayetine savcılık kadın cinayetlerine 'yeter' dediği bir dava açtı





TOSUNAMİ!

Çiftlikbank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, 132 binden fazla kişiyi 1 milyar 139 bin lira dolandırdı. 2018'de yurt dışına kaçtı. Tam 3 yıl boyunca 9 ülke dolaştı! Geçtiğimiz yıl Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı. Dün yapılan duruşmada, söz aldı. Mağdurları suçladı! "Kayyum atanana kadar ödemeler yapıldı. Ancak kayyumdan sonra şirkete el konulduğu için ödeme yapılamadı. Mağdurlar şikayet ettiği için şirkete el konuldu" savunması yaptı. Avukatı Mehmet Keske'nin "Müvekkilimizin eylemleri dolandırıcılık değil, ticari bir faaliyettir" sözleri ise şok etkisi yarattı. Mağdurlar, isyan bayrağını açtı: Neredeyse için suçlu olacağız.