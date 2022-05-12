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    Türkiye'nin kanını donduran Hasret Dalkoparan cinayetine savcılık kadın cinayetlerine 'yeter' dediği bir dava açtı

    5 aylık bebeği karnı burnunda olan, 1 yaşındaki yeni doğmuş bebeği kucağında iken dini nikalı eşi Ozan Dum tarafından katledinen Hasret Dalkoparan cinayetinde savcılık kadın cinayetlerine 'yeter' dediği bir dava açtı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Katliama yeter davası

    Türkiye'nin hafızasına kazınan Hasret Dalkoparan cinayetinde savcılık adeta kanayan yara kadın cinayetlerine "yeter" dediği bir dava açtı. 5 aylık bebeği karnında, 1 yaşını yeni doldurmuş bebeği kucağında, dini nikahlı eşi Ozan Dum tarafından geçen 4 Şubat'ta katledilen genç kadının, 2 ay önce göz göre göre ölüme gittiği ortaya çıktı. Savcılık, "Bu hem tasarlayarak hem de hamile kadına karşı işlenmiş bir cinayet" dedi. Dum hakkında, "Gebe olduğu bilinen kadını tasarlayarak öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapsini istedi.
    Arzu KAYA



    DOKTOR SKANDAL
    Adana'da bir aile sağlık merkezinde görevli doktor Halil İbrahim Sakar (53), hastalarını elle ve sözlü taciz etti. Cinsel ilişkiye girdi. Şikayetler üzerine hemşire ve doktorlar, Sakar ile görüşüp uyarılarda bulundu. Ancak sapık doktor taciz ve ilişkilere devam etti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin idari inceleme yapıldı. Başlatılan inceleme sonra valilik tarafından açığa alındı. Savcılık Sakar hakkında soruşturma başlattı.



    İNTİHAR MI CİNAYET Mİ
    İstanbul Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın 6. katındaki dairede yayan 2 çocuk annesi Ayla Kartal, balkonundan sitenin bahçesine düştü. Hastaneye kaldırılan Kartal, can verdi. Polis ekipleri ise Kartal'ın eşini ifadesini almak üzere merkeze götürdü. Ayla Kartal'ın, daha önce eşi ile yaşadığı alacak verecek tartışması nedeni ile polis merkezine giderek şikayetçi olduğu belirtildi. Ekipler, sır olayla ilgili araştırma başlattı.



        ÖLÜMÜNE ŞARJ
        Mersin Erdemli'de Abdullah Baysal (26), iddiaya göre arızalı olan şarj aletiyle cep telefonunu şarj etmek istedi. Ancak şarj aletini prize taktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Baysal'ın akıma kapıldığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.



        TOSUNAMİ!
        Çiftlikbank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, 132 binden fazla kişiyi 1 milyar 139 bin lira dolandırdı. 2018'de yurt dışına kaçtı. Tam 3 yıl boyunca 9 ülke dolaştı! Geçtiğimiz yıl Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı. Dün yapılan duruşmada, söz aldı. Mağdurları suçladı! "Kayyum atanana kadar ödemeler yapıldı. Ancak kayyumdan sonra şirkete el konulduğu için ödeme yapılamadı. Mağdurlar şikayet ettiği için şirkete el konuldu" savunması yaptı. Avukatı Mehmet Keske'nin "Müvekkilimizin eylemleri dolandırıcılık değil, ticari bir faaliyettir" sözleri ise şok etkisi yarattı. Mağdurlar, isyan bayrağını açtı: Neredeyse için suçlu olacağız.



        YÜZDE YÜZ MUCİZE
        Türk kaptan Erhan Seçkal, 2 Mayıs'ta Avustralya'dan Vietnam'a giden Quorn adlı gemide kayıplara karıştı. Gemiden düştüğü anlaşıldı. Tam 66 saat sonra Bali'de balıkçılar tarafından kurtarıldı. Bir tahta parçasına tutunarak hayatta kaldığı ortaya çıktı. Dün yurda dönüş yaptı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Allah bağışladı. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum.
        Cevdet ÖZDEMİR



            KONUŞ SEDEFNUR!
            Kocaeli'nde üniversiteli Sedefnur Çağlar, polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata ile misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp ağır yaralandı. Yoğun bakıma alındı. Sivas'ta tedavi gören Çağlar'ın (23), konuşma yetisini kaybettiği için ifadesi alınamadı. Kendisiyle evlenmek istemediği için genç kızı öldürmeye çalıştığı iddia edilen ve tutuklu yargılanan Ata, "İtmedim, kendisi intihar etmek istedi" diye savunma yaptı. Fizik tedaviye başlayacak olan Sedefnur'un, sorulara başını sallayarak cevap vermeye başladığı açıklandı. Hukuki sürecin devamı için ifadesinin beklendiği açıklandı.



            HAVADA PANİK
            Antalya'ya tatile gelen ABD'li turist paraşüt sporu yapmak istedi. Pilot Metehan Göller ile birlikte uçuşa geçti. Ancak havalandıktan bir süre sonra baygınlık geçirdi. Turistin durumunu fark eden Göller, konuşarak yolcuyu kendisine getirdi. Güvenli bir şekilde uçuşu tamamlayarak kalkış yaptığı noktaya indirdi. Aksiyon kamerası, havada panik halini saniye saniye kaydetti.



            YILDIRIM OPERASYON
            Artvin Yusufeli'nde çiftçi Alaattin Yıldırım, telefon dolandırıcılarına inandı. Bankaya gidip 158 bin lirasını verilen iban numarasına yolladı. Ancak son anda dolandırıldığını anladı. Telefonu kapatmadan hemen karakola koşup durumu anlattı. Polislerin harekete geçmesiyle banka tarafından havale ettiği paraya bloke konulunca, dolandırılmaktan kurtulmayı başardı.



                62 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 62 milyon 754 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 854'er lira, 3 bilenler 143'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                BİR TALİHLİYE 636 BİN LİRA
                5+1 bilen bir kişi, 636 bin lira kazandı. 5 bilenler 2 bin 978'er, 4+1 bilenler 435'er, 4 bilenler 42'şer, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira ikramiye alacak.



                KEZAZAP!
                Şarkıcı Güler Selçuk, nişanlısı Furkan Akan'dan ayrıldı. "Kezzap atarım" sözünü duyunca kaçtı. Paris'ten savcıya dilekçe yolladı: Şöhreti değil yaşamayı tercih ettim. Ölmek istemiyorum. (Dilek Yaman DEMİR)



                    SIVIŞAMADI
                    Denizli'de Özgür Günden, Sojida Kalandarova ile tartıştı. Ona ve arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva'ya asitli sıvı attı. Bu sırada kendi yüzüne de sıçradı. Kaçmak isterken yakalandı. Cinayetten sabıkası çıktı.



                    KATİLİ AİLESİ
                    Kongolu Jody Lukoki, can verdi. Polis "Cinayet" şüphesiyle soruşturmayı derinleştirdi. Ailesinin şiddetine uğradığı belirlendi. Dayak yüzünden mikrop kapan ayağı kesildi. Ancak ameliyat sonrası komaya girdi. Kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

                    VAKA SAYISI BİN 670
                    Türkiye'de dün 129 bin 362 Covid-19 testi yapıldı. Bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise bin 711 oldu.

                    TATLICIYA SUİKAST
                    Adana'nın ünlü tatlıcısı Olcay Tekin, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 7 el ateş eden saldırgan motosikletle kaçtı.

                    ELEKTRİK ÇARPTI!
                    Gaziantep'te hırsız İ.K, elektrik direğine tırmandı. Kabloyu kesmek isterken akıma kapıldı.

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                    Memura ek gösterge farkı
                    Haberler Yaşam Türkiye'nin kanını donduran Hasret Dalkoparan cinayetine savcılık kadın cinayetlerine 'yeter' dediği bir dava açtı
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