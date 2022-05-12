Türkiye'nin kanını donduran Hasret Dalkoparan cinayetine savcılık kadın cinayetlerine 'yeter' dediği bir dava açtı

Türkiye'nin hafızasına kazınan Hasret Dalkoparan cinayetinde savcılık adeta kanayan yara kadın cinayetlerine "yeter" dediği bir dava açtı. 5 aylık bebeği karnında, 1 yaşını yeni doldurmuş bebeği kucağında, dini nikahlı eşi Ozan Dum tarafından geçen 4 Şubat'ta katledilen genç kadının, 2 ay önce göz göre göre ölüme gittiği ortaya çıktı. Savcılık, "Bu hem tasarlayarak hem de hamile kadına karşı işlenmiş bir cinayet" dedi. Dum hakkında, "Gebe olduğu bilinen kadını tasarlayarak öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapsini istedi.
Arzu KAYA
DOKTOR SKANDAL
Adana'da bir aile sağlık merkezinde görevli doktor Halil İbrahim Sakar (53), hastalarını elle ve sözlü taciz etti. Cinsel ilişkiye girdi. Şikayetler üzerine hemşire ve doktorlar, Sakar ile görüşüp uyarılarda bulundu. Ancak sapık doktor taciz ve ilişkilere devam etti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin idari inceleme yapıldı. Başlatılan inceleme sonra valilik tarafından açığa alındı. Savcılık Sakar hakkında soruşturma başlattı.
İNTİHAR MI CİNAYET Mİ
İstanbul Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın 6. katındaki dairede yaşayan 2 çocuk annesi Ayla Kartal, balkonundan sitenin bahçesine düştü. Hastaneye kaldırılan Kartal, can verdi. Polis ekipleri ise Kartal'ın eşini ifadesini almak üzere merkeze götürdü. Ayla Kartal'ın, daha önce eşi ile yaşadığı alacak verecek tartışması nedeni ile polis merkezine giderek şikayetçi olduğu belirtildi. Ekipler, sır olayla ilgili araştırma başlattı.