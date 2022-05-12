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    • Yaşam
    • 12.05.2022 11:29
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    • 12.05.2022 11:32
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    Manisa'da korkunç olay! Başı enjeksiyon makinesine sıkışan teknisyen öldü

    Manisa'da çalıştığı fabrikada tamir ettiği plastik enjeksiyon makinesine başı sıkışan teknisyen Şehmuz Aydın, hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Korkunç olay! Başı sıkıştı...

    Manisa'da korkunç bir olay meydana geldi. Çalıştığı fabrikada tamir ettiği plastik enjeksiyon makinesine başı sıkışan teknisyen Şehmuz Aydın (36), hayatını kaybetti.

    Olay, saat 01.00 sıralarında Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi'ndeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 3'üncü kısmında faaliyet gösteren plastik enjeksiyon fabrikasında meydana geldi.

    BAŞI MAKİNEYE SIKIŞTI
    Bakım onarım teknisyeni Şehmuz Aydın, arızalanan enjeksiyon makinesini tamir etmeye başladı. Bu sırada makinenin kapanması ile Aydın'ın başı sıkıştı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi.

    Ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Aydın'ın cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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