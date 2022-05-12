Manisa'da korkunç olay! Başı enjeksiyon makinesine sıkışan teknisyen öldü

Manisa'da korkunç bir olay meydana geldi. Çalıştığı fabrikada tamir ettiği plastik enjeksiyon makinesine başı sıkışan teknisyen Şehmuz Aydın (36), hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi'ndeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 3'üncü kısmında faaliyet gösteren plastik enjeksiyon fabrikasında meydana geldi.