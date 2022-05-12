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    • Yaşam
    • 12.05.2022 10:46
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    • 12.05.2022 11:10
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    Bağcılar’daki asker eğlencesinde ortalık karıştı! Aracını kalabalığın üzerine sürünce dayak yedi

    İstanbul Bağcılar’da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün asker uğurlaması için toplanan kalabalığın üzerine aracını sürmesiyle ortalık karıştı. Kalabalıktakiler, yakaladıkları sürücüyü döverken aracına hasar verdi. Kalabalığın hasar verdiği araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Asker eğlencesinde ortalık karıştı!

    Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi.

    İddiaya göre, asker uğurlaması için bir araya gelen kalabalığın içinden bir sürücü hafif ticari aracıyla hızla geçti.

    Kendisini uyaranlarla durup tartışan sürücü, ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar gelen sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürmeye çalıştı. Ortalık bir anda karışınca sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 araca çarpıp durdu.

    Aracın peşinden giden kalabalıktakiler, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü öldüresiye döverken kullandığı hafif ticari aracı taşlayıp teklemedi.

        HEMŞİRE HEM YARDIM ETTİ HEM AYIRMAYA ÇALIŞTI
        O an kargaşanın olduğu yerde bulunan bir hemşire yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kargaşaya neden olan sürücü polis ekiplerinin kontrolünde ambulansla hastaneye götürüldü. Kalabalığın hasar verdiği araç da çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Haberler Yaşam Bağcılar’daki asker eğlencesinde ortalık karıştı! Aracını kalabalığın üzerine sürünce dayak yedi
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