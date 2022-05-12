Bağcılar’daki asker eğlencesinde ortalık karıştı! Aracını kalabalığın üzerine sürünce dayak yedi

HEMŞİRE HEM YARDIM ETTİ HEM AYIRMAYA ÇALIŞTI

O an kargaşanın olduğu yerde bulunan bir hemşire yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.