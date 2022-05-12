Bursa'da üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı

Olay, saat 00.15 sıralarında Bursa İnegöl Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Ömer Güne, kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açtı. Kazadan püsküren potasyum hidroksit asit işçinin vücuduna sıçradı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi yaralandı.