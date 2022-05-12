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    • Yaşam
    • 13.05.2022 01:33
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    • 13.05.2022 01:33
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    Bursa'da üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan Ömer Güne'nin üzerine asit döküldü. Mesai arkadaşlarının suyla yıkaması nedeniyle asidin reaksiyona uğradığı öğrenilen Güne'nin vücudunda 2'nci derece yanık olduğu öğrenildi.

    DHA
    Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan Ömer Güne (45), kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açınca, kazandan püsküren potasyum hidroksit asit üzerine sıçradı.

    Mesai arkadaşlarının suyla yıkaması nedeniyle asidin reaksiyona uğradığı öğrenilen Güne'nin vücudunda 2'nci derece yanık olduğu öğrenildi.

    Olay, saat 00.15 sıralarında Bursa İnegöl Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Ömer Güne, kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açtı. Kazadan püsküren potasyum hidroksit asit işçinin vücuduna sıçradı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi yaralandı.

        Olayı gören işçiler, acı içinde kıvranan Güne'yi suyla yıkayınca, asit reaksiyona uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, Ömer Güne'yi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunun yüzde 60'ında 2'nci derece yanık olduğu öğrenilen Güne, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

        Olayın ardından AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibi, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.
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