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    • Yaşam
    • 13.05.2022 01:48
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    • 13.05.2022 01:48
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    Balıkesir'e şehit ateşi düştü

    Gaziantep'te sınır karakoluna düzenlenen roketatarlı saldırıda Balıkesirli Piyade Er Oktay Salar şehit oldu. Şehidin baba ocağı olan Balya ilçesi Çamavşar kırsal mahallesine acı haber ulaştı.

    Balıkesir’e şehit ateşi düştü

    Gaziantep'de öğleden sonra hainlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda Balıkesir'li Piyade Er Oktay Salar şehit oldu. Salar'ın şehadet haberi baba ocağı olan Balya ilçesi Çamavşar kırsal mahallesini yasa boğdu.

    Şehidin çiftçilikle uğraşan babası Mehmet Salar, annesi Fatma Salar büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini acılı aileye Balya Kaymakamı Mustafa Şeker, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga verdi ve taziyelerini iletti.

    Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın 20 yaşında olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin baba evine büyük Türk bayrağı asılırken mahalle sakinleri'de başsağlığı dileklerinde bulundu.
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