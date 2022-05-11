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    • Yaşam
    • 11.05.2022 13:58
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    • 11.05.2022 13:58
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    Fatih'te kaçak göçmenlere operasyon! 441 göçmen yakalandı

    İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik devam eden denetimlerde Fatih'te 441 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

    Fatih’te 441 kaçak göçmen daha yakalandı

    İstanbul'da yapılan denetimlerde 441 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışmalar başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Fatih'te, göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde 61 Suriye, 107 Afganistan, 44 Pakistan ve 229 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 441 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

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