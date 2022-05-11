Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.05.2022 14:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2022 14:00
    ABONE OL

    Beylikdüzü’nde şüpheli ölüm! İki çocuk annesi kadın balkondan düştü

    Beylikdüzü’nde 52 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Ayla Kartal’ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Beylikdüzü’nde şüpheli ölüm!

    Beylikdüzü'nde 52 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

    Olay, Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti. İddialara göre iki çocuk annesi Ayla Kartal, 14 katlı binanın altıncı katındaki evlerinin balkonundan yere düşerek ağır yaralandı.

    Kartal, düştüğü yerde hayatını kaybetti. Ayla Kartal'ın yerde yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kartal'ın öldüğünün belirlenmesi üzerine olay yerine gelen savcının incelenmesinin ardından cenaze morga kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Ayla Kartal'ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Olay hakkında röportaj veren bir vatandaş, "Kadını yerde yatarken gördük ve sağlık ekiplerine haber verdik, ölmüştü. Düşmesini görmedik" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye’den diplomasi hamlesi! ABD’ye kritik ziyaret
    Haberler Yaşam Beylikdüzü’nde şüpheli ölüm! İki çocuk annesi kadın balkondan düştü
        SON DAKİKA