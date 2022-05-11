Cinsel sorunları nedeniyle 'mutluluk çubuğu' ameliyatı olmak istedi! Malzeme eksik kalınca his kaybı yaşadı

32 yaşındaki Y.S. yaşadığı cinsel rahatsızlıklar nedeniyle geçen yıl doktora başvurdu. Gittiği özel klinikte kendisine bir tedavi yöntemi önerildi. Bu yöntem uygulandı ve memnun kaldı. Ardından uygulanan bu yöntemin daha gelişmiş tekniklerinin olduğunu öğrenince araştırmalara başladı ve Prof. Dr. H.C.'ye ulaştı. Y.S., halk arasında 'mutluluk çubuğu' olarak bilinen penis protezini taktırmak için Prof. Dr. H.C.'ye ameliyat olmayı kabul etti. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu.
"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"
Y.S.'nin iddiasına göre doktor H.C., malzeme eksikliğini bahane ederek operasyonu aceleye getirdi ve daha önce hiç uygulanmamış bir yöntemle ameliyatı tamamladı. Fakat Y.S.'de ciddi anlamda his kaybı oluştu.
Bir anda hayatının kabusa döndüğünü kaydeden Y.S., yaptığı açıklamada, "Bir erkek olarak ne psikolojim ne yaşam enerjim kaldı. Bana bu ameliyatı yapan doktor herhangi bir his kaybı riskinden bahsetmedi. Yoğun bir his kaybı var. Hayatım zehir oldu. İntihar etmeyi düşündüm" dedi.