21 bıçak darbesiyle öz ağabeyi Cenk Çağın Ünlü'yü öldüren Cem İnan Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Ocak ayında Finlandiya'dan geldiği belirlenen ve emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan Cem İnan Ünlü'nün üzerinde, ağabeyine ait kırılmış kredi kartı ve bin lira ele geçirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, cinayetin düğümünün, ağabey Ünlü'nün kredi kartıyla yaptığı harcamaların incelenmesi sonucu çözüleceği öngörülüyor.