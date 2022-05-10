İstanbul Adalet Sarayı'nda sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı





BİR TALİHLİYE 1.6 MİLYON

10 bilen bir kişi, bir milyon 638 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 373'er lira, 8 bilenler 264'er lira, 7 bilenler 50'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



VAKA SAYISI BİN 542

Türkiye'de dün 109 bin 958 Covid-19 testi yapıldı. Bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı bin 463 oldu.



KOMŞU KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan komşu kavgası cinayetle sonuçlandı. Tarım ve hayvancılık işiyle uğraşan 36 yaşındaki Salih Deveci tartıştığı komşusu 22 yaşındaki İrfan Kutlu'yu bıçakla yaraladı. Kutlu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK



ANNENİN İSYANI

iki çocuk babası Orhan Artiğ (38), çocukluk arkadaşı iki kardeş tarafından evinin önünde pusuya düşürüldü. 3 kurşunla ağır yaralanan Artiğ, annesinin kolları arasında son nefesini verdi. Acılı anne Fatıma Artiğ, "Dün ellerimden yemek yediler, bugün oğlumu öldürdüler. Hepsine yazıklar olsun" dedi.



16 YAŞINDA KATİL OLDU

Konya'da garsonluk yapan 16 yaşındaki S.Ö., daha önceden aralarında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunan mobilyacı 32 yaşındaki C.Ü'yü sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Tolga YANIK



8 TÜRK KAÇIRILDI

Haiti'de silahlı bir grup, önünü kestiği bir otobüsteki 8'i Türk 17 kişiyi fidye için kaçırdı. Kaçırılanlar Türkler'in yaşları 20 ila 26 arasında değişen beş erkek, üç kadın olduğu öğrenildi. Türk vatandaşlarının kurtarılması için harekete geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ve Paraguay'ın yeni Dışişleri Bakanı Arriola ile telefonda görüştü.

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