İstanbul Adalet Sarayı'nda sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı

İstanbul Adalet Sarayı'nda dün sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk yaşandı. Adalet Bakanlığı'nın İstanbul Adliyesi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için açıkladığı 384 sözleşmeli icra ve zabıt katipliği için tam 3 bin 233 kişi başvuru yaptı! Klavye sınavına girmek isteyen adaylar nedeniyle adliyede adım atacak yer kalmadı.
İSYAN'CAR'!
Adana'da yaşayan Coşkun Boysan (64), 2008'de sıfır kilometre araç satın aldı. Ancak 2013'te aracın motorunda yangın çıktı! Boysan, servisin "Garantisi bitti" sözüyle şoka uğradı. Soluğu mahkemede aldı. Kendisi 2017'de vefat etse de davasına oğlu Emre Boysan sahip çıktı! Yargıtay'ın, 3 Mart'ta verdiği karar şaşkınlık yarattı. Çünkü mahkeme, Adana sıcaklarının elektrik kablolarına zarar verdiğini ve yanmanın olağan olduğunu açıkladı.
ADANA SICAĞI YAKTI
Yargıtay, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen araçla ilgili kararını açıkladı: Adana sıcağında olağan...