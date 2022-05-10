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    İstanbul Adalet Sarayı'nda sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı

    Adalet Bakanlığı'nın İstanbul Adliyesi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için açıkladığı 384 sözleşmeli icra ve zabıt katipliği için tam 3 bin 233 kişi başvuruda bulundu.İstanbul Adalet Sarayı'nda klavye sınavına girmek isteyen adaylar nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı. İşe sizler için derlediğimiz 10 mayıs tarihli TAVKİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Hayret b’iş’i

    İstanbul Adalet Sarayı'nda dün sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk yaşandı. Adalet Bakanlığı'nın İstanbul Adliyesi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için açıkladığı 384 sözleşmeli icra ve zabıt katipliği için tam 3 bin 233 kişi başvuru yaptı! Klavye sınavına girmek isteyen adaylar nedeniyle adliyede adım atacak yer kalmadı.



    İSYAN'CAR'!
    Adana'da yaşayan Coşkun Boysan (64), 2008'de sıfır kilometre araç satın aldı. Ancak 2013'te aracın motorunda yangın çıktı! Boysan, servisin "Garantisi bitti" sözüyle şoka uğradı. Soluğu mahkemede aldı. Kendisi 2017'de vefat etse de davasına oğlu Emre Boysan sahip çıktı! Yargıtay'ın, 3 Mart'ta verdiği karar şaşkınlık yarattı. Çünkü mahkeme, Adana sıcaklarının elektrik kablolarına zarar verdiğini ve yanmanın olağan olduğunu açıkladı.



    ADANA SICAĞI YAKTI
    Yargıtay, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen araçla ilgili kararını açıkladı: Adana sıcağında olağan...



        ROMAN TÜRK!
        ABD'li Daily News gazetesi, Rus Oligark Roman Abromovic ile ilgili bir iddia ortaya attı. Chelsea kulübünü satmak zorunda kalan Abramovich, yurt dışındaki mülklerine el konulması üzerine iki süper yatını Bodrum'a demirlemek zorunda kaldı. Gazete, yatları güvenli limanda olan Abromovic'in Bodrum'da emlakçılarla anlaşıp süper lüks villalara baktığı iddiasını ortaya attı.



        EN ACI İTİRAZ
        Ataşehır'de genç mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz'a kadınların sokakta yürüyebilme hakkında sahip olduğu vurgusuyla verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezasında, "tasarlayarak öldürme" suçundan hüküm kurulmamasına aile ve bakanlık itiraz etti. "Kolay olacağı düşüncesiyle kadın hedef seçti" denilerek 'tasarlama' suçunun oluştuğu kaydedilirken bir talep de caninin avukatından geldi. Boz'un avukatı, adeta müvekkiline güvenmediğinin sinyallerini vererek, "Müvekkilimizce başkalarının yaşam hakkına dönük müdahalelerin yaşanmaması için cezaevinde gerekli önlemler alınmalı" dedi.



        YARDIM SMA'NI
        İstanbul'da 6 aylık Ali Ensar, SMA'ya yakalandı. Tedavisi yurt dışındaydı. Ailesi yardım kampanyası başlattı.



            AH CANIM
            Niğde'de Ebubekir Çetinkaya (14), beynindeki tümör nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesi organlarını bağışlamaya karar verdi. Anne Akkız Çetinkaya'nın sözleri ise yürekleri deldi: Onlar artık benim evlatlarım. Yavrum o bedenlerde yaşayacak. Allah ömür versin.



            'LAF'MACUN
            TAKVİM, Bodrum'daki 195 TL'likj lahmacunu haber yaptı. Gündemi sarstı. Ukrayna savaşı da Mülteci krizi de Solda sıfır kaldı.
            Acılı lahmacun bu olsa gerek!
            Lahmacun coin mi çıkartsak.
            200 TL olsa yiyemezlerdi. 195 TL olması iyi olmuş!
            Acaba servisini nasıl yapıyorlar?
            Madem sosyetik smokin giydirsinler.
            Ne lahmacunmuş be!



            61 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 61 milyon 654 bin lira devretti. 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilenler 140'ar bin lira, 4 bilenler bin 847'şer lira, 3 bilenler 140'ar lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                BİR TALİHLİYE 1.6 MİLYON
                10 bilen bir kişi, bir milyon 638 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 373'er lira, 8 bilenler 264'er lira, 7 bilenler 50'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

                VAKA SAYISI BİN 542
                Türkiye'de dün 109 bin 958 Covid-19 testi yapıldı. Bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı bin 463 oldu.

                KOMŞU KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ
                Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan komşu kavgası cinayetle sonuçlandı. Tarım ve hayvancılık işiyle uğraşan 36 yaşındaki Salih Deveci tartıştığı komşusu 22 yaşındaki İrfan Kutlu'yu bıçakla yaraladı. Kutlu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
                Ceyhan TORLAK

                ANNENİN İSYANI
                iki çocuk babası Orhan Artiğ (38), çocukluk arkadaşı iki kardeş tarafından evinin önünde pusuya düşürüldü. 3 kurşunla ağır yaralanan Artiğ, annesinin kolları arasında son nefesini verdi. Acılı anne Fatıma Artiğ, "Dün ellerimden yemek yediler, bugün oğlumu öldürdüler. Hepsine yazıklar olsun" dedi.

                16 YAŞINDA KATİL OLDU
                Konya'da garsonluk yapan 16 yaşındaki S.Ö., daha önceden aralarında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunan mobilyacı 32 yaşındaki C.Ü'yü sırtından bıçaklayarak öldürdü.
                Tolga YANIK

                8 TÜRK KAÇIRILDI
                Haiti'de silahlı bir grup, önünü kestiği bir otobüsteki 8'i Türk 17 kişiyi fidye için kaçırdı. Kaçırılanlar Türkler'in yaşları 20 ila 26 arasında değişen beş erkek, üç kadın olduğu öğrenildi. Türk vatandaşlarının kurtarılması için harekete geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ve Paraguay'ın yeni Dışişleri Bakanı Arriola ile telefonda görüştü.

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                Haberler Yaşam İstanbul Adalet Sarayı'nda sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı
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