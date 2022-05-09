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    • Yaşam
    • 09.05.2022 08:50
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    • 09.05.2022 08:50
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    Van'da fuhuş operasyonu! 15 daire mühürlendi

    Van’da günübirlik kiralanan 15 daire mühürlenirken, toplam 160 bin 716 TL idari para cezası uygulandı. Van Emniyet Müdürlüğü de fuhuş operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

    İHA
    Van’da fuhuş operasyonu

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde günübirlik kiralanan evlere yönelik 1 Ocak 2022 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Fuhuşa yer ve imkan sağlandığı, kimlik bildirim sistemine dahil olmadan kayıt dışı faaliyet gösterdiği ve eksik veri girişi yapıldığı tespit edilen günübirlik kiralanan 15 dairenin mühürleme işlemleri yapılmış, toplam 160 bin 716 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

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    Haberler Yaşam Van'da fuhuş operasyonu! 15 daire mühürlendi
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