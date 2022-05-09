Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.05.2022 09:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2022 09:46
    ABONE OL

    'Sende büyü var' dedi yaşlı adama yapmadığını bırakmadı! 'Üfürükçü Mikail' çiğköfteci çıktı...

    Son dakika haberleri... İstanbul'da bir sahtekar 'sende büyü var' dediği yaşlı adama yapmadığını bırakmadı. Tuzla'da, "Gece korkularım var" diyerek, "Mikail hoca" diye bilinen M.S.'nin kapısını çalan 78 yaşındaki Binali Yılmaz'a iddiaya göre aylarca tuzlu safran içirildi. 80 yaşındaki Yılmaz, mide kanseri olurken üfürükçü M.S'nin çiğ köfteci olduğu öğrenildi. Binali Yılmaz'ı, "Sende büyü var. Dertlerinin ilacı bende" diyerek, kendisinden 40 yaş küçük olan akrabası ile evlendiren M.S., 6 dükkan, 3 arsa 2 evini de üzerine geçirdi.

    Vay üfürükçü vay!

    İstanbul'da bir sahtekar 'sende büyü var' dediği yaşlı adama yapmadığını bırakmadı.

    İstanbul Tuzla'da yaşanan olay 78 yaşındaki Binali Yılmaz'ın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ortaya çıktı.

    İddiaya göre yalnız yaşayan 78 yaşındaki Binali Yılmaz, uzun süredir yoğun baş ağrısı çekiyordu. Yaşlı adam, son dönemde çocuklarına haber vermeden gizlice hocaların kapısını çalmaya başlamıştı.

    ÜFÜRÜKÇÜ MİKAİL ÇİĞKÖFTECİ ÇIKTI
    Yaşlı adam, arkadaşları tarafından geçtiğimiz yıl Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde "Mikail Hoca" diye nam salan M.S. ile tanıştırıldı. Binali Yılmaz, Aydınlı Mahallesi Aslı Caddesi'nde bulunan dükkanında fal bakan, kurşun döken ve kendisini hoca diye tanıtan M.S.'ye gitti.

    KAPISINI ÇALAN ADAMA YAPMADIĞINI BIRAKMADI
    Yaşlı adamı dinliyen M.S. iddiaya göre "sende büyü var" deyip, içerisinde okunmuş kağıdında bulunduğu safran ve tuz dolu suyu verdi ve günde iki kez suyu içmesini istedi.

    40 YAŞ KÜÇÜK AKRABASI İLE EVLENDİRDİ
    Sabah'ta yer alan habere göre baş ağrıları bir türlü dinmeyen yaşlı adam, sürekli M.S.'nin kapısını çaldı.

    Seansların uzun süre devam edeceğini söyleyen M.S. sürekli yaşlı adamdan para aldı. Binali Yılmaz'ın yalnız yaşadığını da öğrenen M.S. "dertlerinin ilacı" diyerek yaşlı adamı akrabası olan ve kendisinden 40 yaş küçük olan F.Y ile evlendirdi.

    KOLON KANSERİ OLMUŞ
    Evlenip F.S. ile yaşamaya devam eden Binali Yılmaz, F.S.'nin günde iki kez verdiği tuzlu safranı içmeye devam etti.

    Binali Yılmaz çocukları tarafından geçtiğimiz Haziran ayında kanlı ishal şikayetiyle Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz yapılan kontrol sonrası Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz'a Kolon kanseri teşhisi kondu.

        Babalarının durumundan şüphelenen Aslan ve Hüseyin Yılmaz, evde yaptıkları incelemede kavanozlara konmuş tuzlu safran içerisinde bir kağıda yazılmış Arapça harfleri görünce babalarının eşi F.Y.'den ve ilaçları yapan M.S.'den şikayetçi oldular. Yapılan incelemede F.Y.'nin evlendikten kısa bir süre sonra Binali Yılmaz'a ait 6 dükkan, 3 arsa 2 evi üzerine geçirdiği ortaya çıktı.

        İfadesi alınmak üzere karakola götürülen, Mikail Hoca lakaplı M.S. hakkındaki suçlamaları ret etti.

        Sadece fatura karşılığında dükkanında yıldızname ve fal baktığını söyleyen M.S."120 lira karşılığında fal bakıyorum. Bunun da faturasını kesiyorum. Çiğ köfteciyken rüyamda kulağıma üç dua üflendi. Hoca değilim, Binali amcaya yardım etmek için sadece dua okudum. Tuzlu safranı ben vermedim. Yalnız yaşadığı için evlenmek istediğini söyledi. Ben de o kadını bulup, aracı oldum. Kadının akrabam olduğunu bilmiyordum. Mal varlığını F.Y.'nin üzerine geçirdiğini öğrendiğimde Binali amcayı arayıp "yapma" dedim. Ama beni dinlemedi" dedi.

        Yapılan incelemede M.S.'ni kuran okumayı bilmediği ortaya çıktı. M.S.'nin Binali Yılmaz için hazırladığı ve dua diyerek sattığı kağıtta ise anlamsız harflerin olduğu belirlendi.

        "BABAMI BU HALE GETİRENLERDEN ŞİKAYETÇİYİZ"
        Babalarının eşi F.Y. tarafından bir evde saklandığını ve görüştürülmediğini ileri süren Aslan Yılmaz ise "Babamı bu hale getirenlerden şikayetçiyiz. Babamla bizi görüştürmüyorlar. Babamı ölümle tehdit edip, "eşimle mutluyum" mesajı vermesini istemişler. Bu yüzden elimiz kolumuz bağlandı. Hiç bir şey yapamıyoruz" diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Destan 22.Bölüm Fragmanı
        Haberler Yaşam 'Sende büyü var' dedi yaşlı adama yapmadığını bırakmadı! 'Üfürükçü Mikail' çiğköfteci çıktı...
            SON DAKİKA