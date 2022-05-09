'Sende büyü var' dedi yaşlı adama yapmadığını bırakmadı! 'Üfürükçü Mikail' çiğköfteci çıktı...

İstanbul'da bir sahtekar 'sende büyü var' dediği yaşlı adama yapmadığını bırakmadı.
İstanbul Tuzla'da yaşanan olay 78 yaşındaki Binali Yılmaz'ın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ortaya çıktı.
İddiaya göre yalnız yaşayan 78 yaşındaki Binali Yılmaz, uzun süredir yoğun baş ağrısı çekiyordu. Yaşlı adam, son dönemde çocuklarına haber vermeden gizlice hocaların kapısını çalmaya başlamıştı.
ÜFÜRÜKÇÜ MİKAİL ÇİĞKÖFTECİ ÇIKTI
Yaşlı adam, arkadaşları tarafından geçtiğimiz yıl Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde "Mikail Hoca" diye nam salan M.S. ile tanıştırıldı. Binali Yılmaz, Aydınlı Mahallesi Aslı Caddesi'nde bulunan dükkanında fal bakan, kurşun döken ve kendisini hoca diye tanıtan M.S.'ye gitti.
KAPISINI ÇALAN ADAMA YAPMADIĞINI BIRAKMADI
Yaşlı adamı dinliyen M.S. iddiaya göre "sende büyü var" deyip, içerisinde okunmuş kağıdında bulunduğu safran ve tuz dolu suyu verdi ve günde iki kez suyu içmesini istedi.
40 YAŞ KÜÇÜK AKRABASI İLE EVLENDİRDİ
Sabah'ta yer alan habere göre baş ağrıları bir türlü dinmeyen yaşlı adam, sürekli M.S.'nin kapısını çaldı.
Seansların uzun süre devam edeceğini söyleyen M.S. sürekli yaşlı adamdan para aldı. Binali Yılmaz'ın yalnız yaşadığını da öğrenen M.S. "dertlerinin ilacı" diyerek yaşlı adamı akrabası olan ve kendisinden 40 yaş küçük olan F.Y ile evlendirdi.
KOLON KANSERİ OLMUŞ
Evlenip F.S. ile yaşamaya devam eden Binali Yılmaz, F.S.'nin günde iki kez verdiği tuzlu safranı içmeye devam etti.
Binali Yılmaz çocukları tarafından geçtiğimiz Haziran ayında kanlı ishal şikayetiyle Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz yapılan kontrol sonrası Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz'a Kolon kanseri teşhisi kondu.