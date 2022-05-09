'Sende büyü var' dedi yaşlı adama yapmadığını bırakmadı! 'Üfürükçü Mikail' çiğköfteci çıktı...

Babalarının durumundan şüphelenen Aslan ve Hüseyin Yılmaz, evde yaptıkları incelemede kavanozlara konmuş tuzlu safran içerisinde bir kağıda yazılmış Arapça harfleri görünce babalarının eşi F.Y.'den ve ilaçları yapan M.S.'den şikayetçi oldular. Yapılan incelemede F.Y.'nin evlendikten kısa bir süre sonra Binali Yılmaz'a ait 6 dükkan, 3 arsa 2 evi üzerine geçirdiği ortaya çıktı.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen, Mikail Hoca lakaplı M.S. hakkındaki suçlamaları ret etti.

Sadece fatura karşılığında dükkanında yıldızname ve fal baktığını söyleyen M.S."120 lira karşılığında fal bakıyorum. Bunun da faturasını kesiyorum. Çiğ köfteciyken rüyamda kulağıma üç dua üflendi. Hoca değilim, Binali amcaya yardım etmek için sadece dua okudum. Tuzlu safranı ben vermedim. Yalnız yaşadığı için evlenmek istediğini söyledi. Ben de o kadını bulup, aracı oldum. Kadının akrabam olduğunu bilmiyordum. Mal varlığını F.Y.'nin üzerine geçirdiğini öğrendiğimde Binali amcayı arayıp "yapma" dedim. Ama beni dinlemedi" dedi.