Son dakika: Yine sokak köpeği yine dehşet! Çorum'da 14 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken dalağı parçalandı

'ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ'

Başıboş köpekler için önlem alınmasını isteyen baba Arslan Üresin, "Köpeklerden korkup, kaçmak istemiş. Bu sırada sert şekilde düşmüş. Doktorunun anlattığına göre, yere çok sert düştüğü için dalağı parçalanmış. Çocuğum, büyük bir sıkıntı yaşıyor. Oğlumun şu an için hayati tehlikesi bulunmuyor.