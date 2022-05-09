2 yıl aradan sonra ilk kafile yola çıktı! Kutsal topraklara Umre ziyareti yeniden başladı





"2-3 SENEDİR BEKLİYORDUM"

Umre yolcularından Zikri Ilgar, "Daha önce Umre ziyareti gerçekleştirdim ama yine ilk günkü kutsal topraklara gidişimin heyecanını yaşıyorum. İlk grup olduğumuzu öğrendik onun için de heyecanlıyız. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ramazan Umresi için niyetlendik ama havayolları açık olmadığı için anca bugüne nasip oldu" dedi.



Günay Şahin ise, "İlk kez gidiyorum. Zaten bekliyordum 2 -3 senedir. Bu sene nasip oldu Allah'ın izniyle. Çok heyecanlıyım. Heyecandan söyleyecek başka bir şey düşünemiyorum. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.