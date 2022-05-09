Muğla'da kadınlar tuvaletinde uygunsuz çekim yapan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! "Şeytana uyarak..."

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Telefonunda yüze yakın kadının uygunsuz video ve fotoğrafları bulunan Siviş, dün polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'BİR SÜREDİR BUNALIMDAYIM'

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Melih Siviş, "Bir süredir bunalımdaydım. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum. Bana güvenenleri, hayal kırıklığına uğrattım. Pişmanım ve herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.