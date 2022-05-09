Bu kaçıncı başıboş köpek dehşeti? Köpek saldırısından kaçan çocuğa minibüs çarptı! Metrelerce havaya uçtu





"O AN ÇOK KORKTUM"

Olayı anlatan görgü tanığı Necati Bülbül, "Arkadaşım ile ekmek almaya çıkmıştık. Sokakta başıboş gezen köpekler bize havlamaya başladı. Arkadaşımda korkarak kendini yola atınca araba çarptı. Ben o an çok korktum, kolunda bacağında kan var sandım. Hemen babasına haber verdim ve hastaneye götürdü. Daha öncede burada köpeklerin havlaması ile bazılarına araba çarpmıştı" diye konuştu.

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