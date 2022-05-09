Gaziantep'te araba çarpması sonucu ölen Ezgi Alya'nın acılı ailesi yürekleri yaktı! Yaşama sevincimizi kaybettik



EAvukat Artuğ Pir de soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Soruşturmada sulh ceza hakimliğince yapılan sorgulamada kişi tutuklandı. Dosyada raporlara karşı itirazlarımızı ilettik. Gaziantep'in en işlek caddelerinden biri olan olayın gerçekleştiği caddede şu ana kadar herhangi bir kamera görüntüsü bulanamadı. Biz bu noktaya dikkat çekmek istiyoruz." dedi.