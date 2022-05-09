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    • Yaşam
    • 09.05.2022 19:31
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    • 09.05.2022 19:40
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    Gaziantep'te araba çarpması sonucu ölen Ezgi Alya'nın acılı ailesi yürekleri yaktı! Yaşama sevincimizi kaybettik

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 1 ay önce ehliyetsiz sürücü O.S.'nin idaresindeki aracın çarpması sonucu 17 yaşındaki Ezgi Alya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından konuşan Ezi'nin babası Mehmet Şahin Yiğit "Yaşama sevincimizi kaybettik. Kızımın gelecek planları vardı. İyi bir insan yetiştirmiştik" dedi.

    AA
    Ezgi Alya’nın acılı ailesi yürekleri yaktı

    Gaziantep'te yaklaşık 1 ay önce elektrikli scooter ile giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit'in ailesi, olayın gerçekleştiği caddeden güvenlik kamerası görüntülerinin bulunmasını istiyor.

    Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde ehliyetsiz sürücü O.S. (17) idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit'in babası Mehmet Şahin Yiğit, evlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın ardından büyük bir travma yaşadıklarını söyledi.

    KISACA YAŞAMA SEVİNCİMİZİ KAYBETTİK
    Üzüntülerinin ilk günkü gibi olduğunu dile getiren baba Yiğit, "Kısaca yaşama sevincimizi kaybettik. Kızımın gelecek planları vardı. İyi bir insan yetiştirmiştik. Biz kızımıza merhameti ve doğruyu öğrettik. Kızım elim kaza sonucu ebediyete göç etti." dedi.

        Şüphelinin tutukluluk halinin devam etmesini istediklerini anlatan Yiğit, "Şu anda kişi tutuklu. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Özellikle trafik kazalarında tutukluluk hali çok kısa sürüyor. Adaleti uygulayanlar ona göre karar versin." diye konuştu.

        Anne Emine Günay Yiğit ise tek isteğinin şüphelinin cezasız kalmaması olduğunu kaydetti.

        EN İŞLEK CADDEDE KAMERA GÖRÜNTÜSÜ YOK


        EAvukat Artuğ Pir de soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Soruşturmada sulh ceza hakimliğince yapılan sorgulamada kişi tutuklandı. Dosyada raporlara karşı itirazlarımızı ilettik. Gaziantep'in en işlek caddelerinden biri olan olayın gerçekleştiği caddede şu ana kadar herhangi bir kamera görüntüsü bulanamadı. Biz bu noktaya dikkat çekmek istiyoruz." dedi.

            Avukat Ergin Sözen ise dosyaya en son 29 Nisan'da bilirkişi raporu girdiğini kaydederek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

            Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da, O.S (17) idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, akşam elektrikli scooter ile eve giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmış, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilen Yiğit hayatını kaybetmiş, yaralanan Toprak tedavi altına alınmıştı.

            Sürücü belgesi olmayan O.S. polis ekiplerince yakalanmıştı.
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            Haberler Yaşam Gaziantep'te araba çarpması sonucu ölen Ezgi Alya'nın acılı ailesi yürekleri yaktı! Yaşama sevincimizi kaybettik
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