Gaziantep'te araba çarpması sonucu ölen Ezgi Alya'nın acılı ailesi yürekleri yaktı! Yaşama sevincimizi kaybettik

Gaziantep'te yaklaşık 1 ay önce elektrikli scooter ile giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit'in ailesi, olayın gerçekleştiği caddeden güvenlik kamerası görüntülerinin bulunmasını istiyor.
Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde ehliyetsiz sürücü O.S. (17) idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit'in babası Mehmet Şahin Yiğit, evlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın ardından büyük bir travma yaşadıklarını söyledi.
KISACA YAŞAMA SEVİNCİMİZİ KAYBETTİK
Üzüntülerinin ilk günkü gibi olduğunu dile getiren baba Yiğit, "Kısaca yaşama sevincimizi kaybettik. Kızımın gelecek planları vardı. İyi bir insan yetiştirmiştik. Biz kızımıza merhameti ve doğruyu öğrettik. Kızım elim kaza sonucu ebediyete göç etti." dedi.