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    • Yaşam
    • 08.05.2022 08:31
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    • 08.05.2022 08:39
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    Yargıtay'dan gizli kamera kararı! Evdeki temizlikçiyi görüntülemişti

    Yerleştirdiği kamera ile evini izleyen ev sahibi, temizlikçinin cüzdanını karıştırdığı görmesi üzerine şikayetçi oldu. Mahkeme "gizli kamera delil sayılamaz" derken, Yargıtay kararı bozdu.

    Gizli kamera kararı! Evdeki temizlikçiyi görüntülemişti

    Gizli kamerayla evini izleyen ev sahibi, temizlikçinin cüzdanını karıştırmasının ardından şikâyetçi oldu. Yerel mahkeme, gizli kamera görüntüsünün delil sayılamayacağı gerekçesiyle beraatine hükmederken Yargıtay, hak ve menfaatleri korumak amacıyla kurulan kamera görüntülerinin gerektiğinde ceza yargılamasında hukuka uygun delil olarak kabul edilmesi gerektiğine karar vererek dosyayı bozdu.

    KARAR, EMSAL OLACAK
    İzmir'de yaşayan H.K., evinin temizlenmesi için özel bir temizlik şirketi ile anlaştı. Devamlı ziynet eşyalarının azaldığını tespit eden H.K., anlaştığı şirkette görevli Ş.M.'den şüphelendi. Bunun üzerine evine gizli kamera yerleştirerek Ş.M.'yi takip etmeye başladı.

    H.K., izlediği görüntülerde Ş.M.'nin yatak odasındaki şifonyeri karıştırarak, içinde bulduğu cüzdanı kontrol ettiğini, boş olduğunu görünce yerine bıraktığını gördü. H.K. elindeki görüntülerle birlikte şikâyetçi olurken, Ş.M. hakkında asliye ceza mahkemesine dava açıldı. Mahkeme, gizli kamera görüntülerini delil saymayarak delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

        Kararın temyiz edilmesinin ardından dosya Yargıtay 6. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yerel mahkemenin beraat kararını bozan Daire'nin kararında "Eve kamera yerleştirmek suretiyle kayda alınmasını sağladığı görüntülerin hukuka uygun delil olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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