Son dakika: Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Sivrice kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EDY 723 plakalı hafif ticari araç ile 23 ABU 646 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada biri bebek 5 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin emniyet kemeri takmadığı için camdan fırladığı öğrenildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.