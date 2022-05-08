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    • Yaşam
    • 08.05.2022 13:16
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    • 08.05.2022 13:16
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    Son dakika: Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

    Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin emniyet kemeri takmadığı için camdan fırladığı öğrenildi.

    Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

    Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Sivrice kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EDY 723 plakalı hafif ticari araç ile 23 ABU 646 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kazada biri bebek 5 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin emniyet kemeri takmadığı için camdan fırladığı öğrenildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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