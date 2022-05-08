Bir tuhaf olay! Fidan dikerken 20 yıllık cüzdan buldu

Seneler sonra ormanlık alanda bulunan cüzdanın hikayesi, herkesi şaşırttı. Muğla Marmaris'in İçmeler Mahallesi geçtiğimiz yıl alev alev yandı. Söndürme çalışmalarının ardından ağaçlandırma çalışmaları başladı.

Gönüllüler, fidan dikimi için birbiriyle yarıştı. Onlardan birisi de Ali Demirtaş'tı. Demirtaş, önceki günlerde fidan dikme çalışmaları sırasında toprağa gömülü cüzdanla karşılaştı! Çantadaki kartların üzerinde yazan isimlerden İngiliz Eleanor Fyvie'ye ulaştı.

ADLARINA FİDAN DİKİLECEK



İşte o İngiliz vatandaşının 2002'de annesi ve kardeşiyle tatile geldiği, bu sırada cüzdanını çaldırdığı ortaya çıktı! Demirtaş, "Cüzdanın içindeki 7 sterline yakın demir paraları temizleyip Türk Lirası'na çevireceğim. O parayla da Eleanor Hanım, kız kardeşi ve annesi adına fidan dikeceğim" açıklaması yaptı.