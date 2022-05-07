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    • Yaşam
    • 07.05.2022 18:41
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    • 07.05.2022 19:16
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    Yine aynı yöntemle! Beş yıl önce sevgilisini öldüren kadın şimdi de kocasını öldürdü

    Son dakika haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Beş yıl önce bıçakla sevgilisini, dün gece de tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren E.B. tutuklandı.

    Önce sevgilisini sonra kocasını öldürdü

    Aydın'ın Efeler ilçesinde beş yıl önce bıçakla sevgilisini, dün gece de tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren E.B. tutuklandı.

    Olay, Cuma Mahallesi 209 Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Bağ ve karısı E.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    TARTIŞMA SONRASI 4 BIÇAK DARBESİ
    Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre karısı tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklanan Doğukan Bağ, ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Doğukan Bağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kocasını bıçakla öldüren E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. adliyeye sevk edildi.

        Adliyeye hakim karşısına çıkartılan E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BEŞ YIL ÖNCE DE SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
        Dün gece kocası Doğukan Bağ'ı acımasızca kalbinden bıçaklayıp öldüren E.B.'nin beş yıl önce de sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Arslan'ı (27) iş yerinde sırtından bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı.

        E.B.'nin üç yıl ceza evinde kaldıktan sonra iki yıl önce tahliye olduğu ve Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Yine aynı yöntemle! Beş yıl önce sevgilisini öldüren kadın şimdi de kocasını öldürdü
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