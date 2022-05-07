Yine aynı yöntemle! Beş yıl önce sevgilisini öldüren kadın şimdi de kocasını öldürdü

BEŞ YIL ÖNCE DE SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Dün gece kocası Doğukan Bağ'ı acımasızca kalbinden bıçaklayıp öldüren E.B.'nin beş yıl önce de sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Arslan'ı (27) iş yerinde sırtından bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı.

E.B.'nin üç yıl ceza evinde kaldıktan sonra iki yıl önce tahliye olduğu ve Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.