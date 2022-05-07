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    • Yaşam
    • 07.05.2022 19:52
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    • 07.05.2022 20:01
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    Karabük'te 'park yeri' kavgası! "Dükkanın önünü kapatıyorsun" diyen esnaf kadın sürücüye saldırdı: O anlar kamerada

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir esnaf ile aracını park etmeye çalışan kadın sürücü arasında "Dükkanın önünü kapatıyorsun" tartışması çıktı. Kadın sürücüye saldırmaya yeltenen esnafı çevredeki vatandaşlar engelledi. O anlar saniye saniye kameralara yansırken kadın sürücüsünün ailesi esnaftan şikayetçi oldu.

    Dükkanın önünü kapatma kavgası! Kadına saldırdı

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir şahıs, aracını park etmeye çalışan kadın sürücüye saldırmaya çalıştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

    Mükerrem Özdemir isimli kadın sürücü, işyerine gittiğinde aracını yolun kenarına park etmek istedi. O sırada bir şahıs, Özdemir'e dükkanın önünü kapattığını iddia ederek aracını başka yere park etmesini söyledi. Kadın sürücü, park yasağının bulunmadığı alana aracını bıraktığı sırada, duruma sinirlenen şahıs, araç içerisine girmeye ve Özdemir'e saldırmaya çalıştı.



    Çevredeki vatandaşların güçlükle tuttuğu şahıs güçlükle sakinleştirilirken o anlarda iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.



    Mükerrem Özdemir'in eşi Cengiz Özdemir, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Eşim, sabah iş yerini açmak için dükkana gelip aracını park etmek istediği sırada, saldıran şahıs eşime arabayı çektirmemeye çalışıyor. Eşim de park edecek başka yer olmayınca yolun kenarına park etmeye çalışıyor" dedi.



    "EŞİM KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU"
    Aracın içerisine girmeye ve saldırmaya çalışan şahsı çevredeki vatandaşların tutmaya çalıştığını belirten Özdemir, "Daha sonra eşim karakola gidip şikayetçi oldu. Yol zaten kamu malı, herhangi bir park yasağı olan bir yer değil. Biz gerekli şikayetimizi yaptık. Olay güvenlik kamerasına yansıyor. Şahıs, sürekli aracın içine girmeye çalışarak müdahale ediyor. Eşim tabi korkmuş. Gereken önlemlerimizi aldık. Şehir eşkıyası gibi kendi malı gibi bize yaptırım uygulamaya çalışıyor" diye konuştu.



        Özdemir, bir kadını korkutmaya çalışmak ve aracını park ettirmemenin hoş bir şey olmadığını kaydederek, "Benim araçta çocuğum da olabilirdi. Şahıslar kendilerini şehir eşkıyası sandığı için bu şekilde yapmaya çalışıyor. Daha öncede oldu bu tür olaylar" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Yaşam Karabük'te 'park yeri' kavgası! "Dükkanın önünü kapatıyorsun" diyen esnaf kadın sürücüye saldırdı: O anlar kamerada
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