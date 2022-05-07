Karabük'te 'park yeri' kavgası! "Dükkanın önünü kapatıyorsun" diyen esnaf kadın sürücüye saldırdı: O anlar kamerada





"EŞİM KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU"

Aracın içerisine girmeye ve saldırmaya çalışan şahsı çevredeki vatandaşların tutmaya çalıştığını belirten Özdemir, "Daha sonra eşim karakola gidip şikayetçi oldu. Yol zaten kamu malı, herhangi bir park yasağı olan bir yer değil. Biz gerekli şikayetimizi yaptık. Olay güvenlik kamerasına yansıyor. Şahıs, sürekli aracın içine girmeye çalışarak müdahale ediyor. Eşim tabi korkmuş. Gereken önlemlerimizi aldık. Şehir eşkıyası gibi kendi malı gibi bize yaptırım uygulamaya çalışıyor" diye konuştu.