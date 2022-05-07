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    Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçında sahaya giren taraftar Ömer Koç Bakasetas’ın çorabını aldı

    Trabzonspor’un lig şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçında sahaya giren taraftar Ömer Koç, Bakasetas’ın sağ çorabını hatıra olarak aldı. Mutluluk anını sosyal medyada paylaşan Koç’un evi taraftar akınına uğradı...

    ’Bak’asetas!

    Trabzonspor'un ligin 35. haftasında oynadığı ve şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor mücadelesinin bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu taraftarlar yeşil sahayı doldurdu. Sevinç gösterileri sırasında taraftarlar, futbolcu Bakasetas'ın etrafını sararak sevgi gösterilerinde bulundu. O sırada futbolcunun sağ çorabını alan taraftar Ömer Koç, Bakasetas'ın çorabını 'altın ayak' ifadeleriyle gösterdiği videosunu sosyal medyada yayınladı. Taraftarlar çorabı görmek için eve akın etti. Bordo-mavili kulüp de taraftar Ömer Koç'u Bakasetas'la tanışması için tesislere çağırdı. Ziyaretine gelen taraftarla kucaklaşan Bakasetas, Koç'un 'şampiyonluk hatırası' olarak aldığı çorabı imzalayarak forma hediye etti. Bordo-mavili kulüp, Bakasetas ile hayranının eğlenceli geçen buluşmasını görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

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    Haberler Yaşam Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçında sahaya giren taraftar Ömer Koç Bakasetas’ın çorabını aldı
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